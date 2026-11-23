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Barcelona, 23 nov (EFE).- El lanzamiento errado por Lamine Yamal en el encuentro de este domingo ante el Villarreal abre el debate sobre la conveniencia de quién debe ser el lanzador de penaltis del equipo, una decisión que atañe a Hansi Flick, aunque las estadísticas demuestran que Raphael Dias Belloli 'Raphinha' es mucho más fiable.

Lamine Yamal erró desde los once metros un penalti cometido sobre él mismo cuando el Barça iba 0-2 abajo en el marcador. En una primera instancia, Raphinha se fue hacia el balón para tirarlo, pero el extremo de Rocafonda pidió lanzarlo.

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Ya sea por el fuerte viento reinante en el estadio, que obligó a Lamine Yamal a retrasar el lanzamiento en un par de ocasiones, o por el momento, lo cierto es que el 10 del Barça no estuvo acertado. Engañó a Peter Gulacsi, pero el balón salió fuera la izquierda del meta húngaro.

Después del partido, Flick defendió a Lamine Yamal tras lanzar y fallar un penalti en la primera mitad, aunque lo hizo con matices: "Lamine ha marcado muchos penaltis. Lo han decidido (con Raphinha) en el campo. Quizás tengo que cambiarlo, no estoy seguro, hablaré con ellos sobre cómo manejar esta situación en el futuro, pero ambos son capaces de marcar de penalti".

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Estadísticas en mano, la fiabilidad de uno y otro es incomparable. Lamine Yamal es un buen lanzador de penaltis (11/14) anotados en su carrera, pero Raphinha prácticamente es infalible: 22/23.

En este curso, el jugador catalán ha fallado en dos ocasiones desde los once metros: ante el Villarreal y frente al Racing de Santander. El otro error en LaLiga fue en un partido ante el Girona en la 2025-2026.

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En este curso, el brasileño ha anotado los tres que ha lanzado: dos frente al Racing de Santander y otro frente al Elche. En su carrera (Brasil, Vitoria Guimaraes, Stade Rennais, Leeds y Barcelona), el delantero brasileño sólo ha fallado uno de los 23 lanzados. Fue en un duelo contra el Tondela cuando defendía los colores del Vitoria de Guimaraes. EFE