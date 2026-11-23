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Las Rozas (Madrid), 23 nov (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dedicó el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey celebrado este lunes a la memoria de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido recientemente, y opinó que el modelo de competición por el que están apostando con criterios de proximidad geográfica "favorece la presencia de público en los estadios".

El máximo dirigente de la RFEF clausuró el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey y lo primero que hizo fue acordarse de Jesús de Miguel, que falleció el pasado 3 de noviembre horas después de sufrir un con el portero del Andorra Jesús Owono.

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"El sorteo lo celebramos en memoria de Jesús de Miguel y por eso todo el cariño para su familia", manifestó.

Las eliminatorias del sorteo volvieron a estar condicionadas por dos criterios establecidos de antemano en las bases de la competición: uno, el equipo de inferior categoría siempre actúa de local, mientras que si son de la misma lo hace en su estadio aquel cuya bola haya salido antes; el otro, la proximidad geográfica, con sólo dos grupos, mitad norte y mitad sur del país.

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"Con esto se hace más feliz a la gente y son más próximos los partidos. Este modelo de eliminatoria favorece que haya más participación de público en los estadios. Invitamos a todos a que disfruten la eliminatoria. La Copa es una competición muy bonita y un ejemplo es el Atlético Paso, en una isla que ha sufrido mucho (La Palma) y va a tener la oportunidad de disfrutar un partido histórico contra el Sevilla", concluyó. EFE