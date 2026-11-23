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Villanueva de la Cañada (Madrid), 23 nov (EFE).- Los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez y Sara García, no ven a corto plazo posibilidades de que un ser humano pise Marte o de colonizar otros planetas, pero han incidido en la velocidad a la que avanza la tecnología y han apuntado al horizonte de 2050 o 2060 para hacerlo de una manera segura.

Lo han hecho durante un encuentro con miles de estudiantes -unos 120 de forma presencial y más de 20.000 de forma telemática- organizado en el Centro Europeo de Astronomía Espacial que la Agencia tiene en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada al cumplirse cuatro años desde que fueron elegidos para integrarse en el cuerpo de astronautas de la ESA.

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Pablo Álvarez y Sara García han compartido con los jóvenes ambiciones, las mejores vías para encarrilar sus carreras hacia un oficio como el suyo, perspectivas de hacia dónde se puede orientar la exploración espacial durante las próximas décadas, o la importancia y la repercusión que la experimentación que se hace en el espacio puede tener en la Tierra.

Hablaron de las dudas y las certezas que tuvieron durante la infancia y la juventud, de sus inquietudes, de la ambición por explorar o por conocer, y también de los 'superpoderes' que, una vez que han completado su formación como astronautas, les gustaría poseer: el de 'desconectar' la ausencia de gravedad (a él) y la telequinesia para poder mover objetos con la mente (a ella).

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Los astronautas incidieron ante una audiencia de miles de jóvenes estudiantes en que no hay una vía única para llegar; Pablo Álvarez explicó cómo él lo hizo desde una formación muy técnica (es ingeniero aeronáutico) y desde una gran empresa (Airbus) y Sara García desde la biología y la investigación oncológica.

Explicaron a los jóvenes las posibilidades de experimentar en la Estación Espacial Internacional (ISS) en condiciones de ausencia de gravedad que en la Tierra solo es posible reproducir durante apenas veinte segundos en vuelos parabólicos, de probar nuevos materiales, de avanzar en el conocimiento del envejecimiento o de formular nuevos medicamentos.

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Pero Pablo Álvarez y Sara García han insistido durante sus preguntas que los astronautas son "los ojos y las manos" en el espacio de miles de científicos de universidades y centros de investigación en la Tierra, que son los que programan y diseñan los experimentos que se hacen y los que comprueban y validan los resultados.

¿Sirven de verdad para algo las matemáticas? ¿cómo comen los astronautas? ¿cómo se orientan? ¿cómo distinguen el día de la noche? ¿creen que el ser humano llegará a Marte? ¿a colonizar otro planeta? ¿podrán los robots en el futuro sustituir a los astronautas y llegar hasta donde el ser humano no puede? ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial?.

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Los astronautas narraron cómo están ya planeadas bases estables en la Luna; pospusieron hasta más allá de 2050 las posibilidades reales de ir a Marte; descartaron la posibilidad real, con la tecnología y el conocimiento actual, de colonizar ningún otro planeta; y se mostraron convencidos de que ninguna tecnología, por disruptiva que sea, podrá suplir una condición humana: la empatía.

Con el conocimiento que la ciencia espacial ha reportado ya, Pablo Álvarez y Sara García han aseverado a su audiencia que, de momento, el mejor de los sitios que se pueda encontrar en cualquier otro lugar -en la Luna, en Marte o en cualquier otro planeta- es mucho peor que el peor de los sitios que uno puede imaginar en la Tierra. EFE

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