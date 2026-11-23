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Logroño, 23 nov (EFE).- El patio de la luna del monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla (La Rioja) ha incorporado este lunes un esqueje de la centenaria higuera vinculada al poeta orilano Miguel Hernández, como símbolo del hermanamiento literario con Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta de nombre conocido en lengua castellana.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en el acto de plantación, al que también han asistido, entre otros, el alcalde de Orihuela (Alicante), José Vegara, y el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz.

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Esta plantación se ha desarrollado en el marco de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', que se celebra actualmente en el Monasterio de Yuso, declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto al cenobio de Suso.

Hasta el próximo 10 de enero, esta muestra propone un recorrido por la relación entre la lengua española, la creación literaria y la inteligencia artificial, ha informado el Gobierno regional en una nota.

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La elección de este espacio para plantar el esqueje vincula el homenaje a Miguel Hernández con uno de los lugares fundamentales para conocer los orígenes del español y con la figura de Gonzalo de Berceo.

El esqueje plantado en Yuso procede de la higuera centenaria vinculada a la vida familiar de Miguel Hernández en su casa de Orihuela (Alicante), cuya presencia quedó recogida en los versos de la 'Elegía', dedicada a su amigo Ramón Sijé.

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La Universidad Miguel Hernández, a través de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ha desarrollado un proceso de clonación de este árbol para obtener ejemplares que permitan preservar su legado y extender su valor simbólico.

Durante el hermanamiento entre estos dos referentes de la literatura en español, Capellán ha recordado que "la cultura sirve para unir, como une el español a personas de cualquier lugar del mundo a través de una lengua, de una historia y de esa cultura, y, en estos tiempos, recordar eso es muy importante".

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Así, ha dicho que "la literatura y la poesía sin símbolos, sin metáforas, sin imágenes y sin esa riqueza no serían nada".

Ese esqueje de la higuera une a "un gran poeta de referencia" de la literatura española del siglo XX, en referencia a Miguel Hernández, con el primero de nombre conocido del siglo XIII, como es Gonzalo de Berceo, ha indicado.

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Vegara ha subrayado que "un trozo del corazón de Orihuela, un trozo de su poeta universal Miguel Hernández, siempre estará unido a La Rioja y a este monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna de la lengua". EFE

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