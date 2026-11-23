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Toledo, 23 nov (EFE).- La Copa del Mundo de fútbol se podrá visitar en Toledo este lunes y martes en el Palacio de Fuensalida, que acoge la exposición 'Reyes del Mundo', y este miércoles en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes esta exposición junto al trofeo conseguido por la Selección Española masculina en el último Mundial de fútbol, acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

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La muestra, que podrá ser visitada de forma gratuita este lunes en horario de 11:30 a 20:00 horas; y este martes de 10:00 a 20:00 horas, incluye, además del trofeo, una selección de objetos que rememoran la victoria de España en el campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Los visitantes podrán fotografiarse con la copa y ver objetos como las botas que usó Ferrán Torres, autor del gol de la victoria en la final contra Argentina, los guantes del portero Unai Simón, una camiseta firmada por el equipo o Guante y Balón de Oro de Unai Simón y Rodri.

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García-Page ha subrayado que el deporte es causa y consecuencia "de muchos de los cambios positivos de España" y ha asegurado que es un país "que ama la vida y es esencialmente competitivo, sanamente competitivo".

El presidente regional ha comparado el éxito en el mundial con la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron el pasado 29 de octubre 69 personas, porque en los dos casos el país se unió, ha indicado, en un "sentimiento", aunque en un caso fuera de alegría y en el otro de tristeza.

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Por su parte, el alcalde de Toledo ha anunciado que, una vez concluida la exposición en el Palacio de Fuensalida, la Copa del Mundo podrá visitarse en el pabellón Escuela Central de Educación Física "Gonzalo Pérez de Vargas" este miércoles.

Esta visita, que tendrá acceso preferente para personas con discapacidad, está organizada de 10:00 horas a 13:30 horas, aunque de 10:00 horas a 12:00 horas visitarán la copa diferentes entidades sociales.

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Louzán ha confiado en volver a celebrar "pronto" esta exposición y "repetir esa gesta en España" en el próximo mundial de fútbol, que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

El máximo responsable de la federación de fútbol también ha subrayado que este éxito deportivo está "por encima de cualquier otra diferencia": "Creo que a este país le hace falta muchas cosas, pero también lo que nos hace mucha falta es ese símbolo de unión (...) porque hay un interés común, que es el interés general de España y el interés de que nos vayan bien las cosas a todos". EFE

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