16/02/2023 Detalle de la toga de un Letrado de la Administración de Justicia se manifiestan durante la reunión con el Ministerio de Justicia, en el Palacio de Sonora, a 16 de febrero de 2023, en Madrid (España). El Ministerio de Pilar Llop ha convocado al comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para la que será la primera reunión que tendrán las partes desde que hace casi tres semanas comenzara un parón indefinido en busca de mejoras salariales que, según los LAJ, ha reducido un 60% la actividad de juzgados y tribunales, con 125.000 vistas suspendidas y 432 millones de euros bloqueados. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Abogacía Española se incorporará al Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para reforzar "la colaboración entre los actores implicados".

Según detalla en una nota de prensa el Consejo General de la Abogacía Española, la orden ministerial, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), proporciona "un marco formal" y "estable" para el desarrollo de iniciativas conjuntas y el intercambio de conocimientos.

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Además, la norma recoge, según indica, dos de las principales reivindicaciones de Abogacía Española: garantizar la presencia de un representante de la profesión en el órgano e incorporar expresamente el respeto al secreto profesional en el intercambio de información.

El organismo subraya que la orden ministerial establece que las actuaciones deberán ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad, y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, secreto profesional y demás obligaciones legales aplicables.

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Es por ello que Abogacía Española valora "favorablemente" la creación de este órgano como "instrumento de colaboración entre las Administraciones públicas y el sector privado".

Así las cosas, el presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA), Jesús Pellón, ha revindicado que el Consejo otorga "una colaboración entre supervisor regulador y abogados, con un protocolo común de actuación y una armonización de detección de conductas sospechosas", de acuerdo a la nota.

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FORO PERMANENTE DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El Consejo Nacional se configura como un órgano colegiado adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Su objetivo es reforzar la coordinación entre los sectores público y privado mediante el diálogo estratégico, el intercambio de información y la identificación de riesgos emergentes, detalla.

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Entre sus funciones --explica-- figuran la difusión de buenas prácticas, la identificación de prioridades comunes y el impulso de iniciativas conjuntas para mejorar el sistema de prevención. También podrá crear comisiones técnicas especializadas para abordar cuestiones relacionadas con el intercambio de información operativa y estratégica.

La Abogacía señala que el Pleno se reúne al menos una vez al año, aunque puede hacerlo cuando lo considere necesario la Presidencia o lo solicite un tercio de sus vocales.

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La norma contempla, además, la participación de representantes de otras administraciones y de expertos del sector privado, que podrán intervenir con voz, pero sin voto. El Consejo deberá constituirse "en el plazo máximo de un mes y su creación y funcionamiento no supondrán un incremento del gasto público", precisa.