23/11/2026 El líder de ERC, Oriol Junqueras, la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el 2 de ERC al Congreso por Barcelona, Jordi Albert. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Maravilloso, es lo que toca, es lo que es justo".

En declaraciones este lunes, ha asegurado que "las condenas de prisión, los exilios y la represión son una injusticia manifiesta, han sido una injusticia durante muchos años", y ha calificado como positivo todo lo que la justicia pueda restaurar.

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"Nosotros lo celebramos con entusiasmo y nos alegramos muchísimo", ha destacado Junqueras, después de que el TS haya decidido aplicar la amnistía a Puigdemont y también a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.