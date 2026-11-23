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Madrid, 23 nov (EFE).- Un hombre de 53 años ha resultado herido crítico tras ser tiroteado en la cabeza este lunes en un garaje en el barrio madrileño de Valdebebas, según ha informado Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 12:30 horas en el interior de un garaje situado en la calle de José Antonio Corrales, en un edificio residencial dedicado al alquiler de larga estancia.

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Los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido al herido, que ha sido estabilizado en el lugar de los hechos y trasladado en estado crítico a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han escoltado el convoy hasta el hospital, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este caso. EFE

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