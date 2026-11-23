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Barcelona, 23 nov (EFE).- El cabeza de lista del PSC por Barcelona al Congreso y ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reprochado este lunes a ERC su "tacticismo electoral de bajos vuelos" y ha dicho que este partido independentista "va muy perdido": "Lo que nos jugamos es quién te recibirá en La Moncloa", ha apuntado.

En una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, Hereu ha indicado que si los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, comparten Consejo de Ministros nadie va a reunirse con el candidato de ERC, Gabriel Rufián, en La Moncloa.

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"Ahora va de quién te recibirá en La Moncloa, no de quién llega con más fuerza", ha completado.

El ministro ha criticado que Rufián piense en "segundas y terceras derivadas" y, en este sentido, ha recordado cómo el republicano ha expresado en esta campaña su voluntad de ser algún día presidente de la Generalitat.

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En estas elecciones se debe "asegurar el autogobierno" y no hacer "especulaciones" con otras cuestiones, ha afirmado.

Hereu ha acusado a ERC de cometer "un grandísimo error estratégico" y ha pedido a este partido "concentrarse en lo fundamental", que es reeditar el Gobierno de coalición y evitar que PP y Vox se lleven la victoria.

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Hereu ha dicho que es "una broma" pensar que los republicanos se están aproximando electoralmente a los socialistas y ha reivindicado el trabajo diario de su formación frente a una ERC que fija la mirada en las áreas metropolitanas solo "cuando llegan las elecciones".

"Nosotros estamos ahí siempre, lo vivimos día a día. ¿Qué nos van a explicar a nosotros, si nosotros somos los que sostenemos este magnífico modelo de convivencia? ¿Qué lecciones nos van a dar gente que están de paso, que vienen de oídas y que cuando alguna vez les ha interesado han echado luego a correr en tres días, porque no les interesa, solo lo quieren utilizar?", se ha preguntado.

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Con estas palabras, Hereu ha hecho referencia a la candidatura de Rufián a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en las últimas elecciones municipales. EFE

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