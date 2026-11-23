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Badajoz, 23 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha apuntado este lunes que aún "queda bastante por fiscalizar" de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, y ha lamentado que "la memoria enflaquezca cada vez más y ya no nos acordemos de los muertos" de ambos siniestros.

"No es posible que se olviden” estos accidentes, en torno a los cuales “todavía claman los muertos que alguien les pida perdón”, ha añadido durante su intervención en unas jornadas en Badajoz sobre transición y archivos.

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Ha subrayado la importancia de que "no se olvide a las personas que han sufrido" en estos accidentes, "que se podían y debían haber evitado".

Por otra parte, González ha defendido la transición, un proceso que "nunca se había intentado previamente” en España, de ahí la relevancia de un periodo marcado en el objetivo de “ponerse de acuerdo en lo esencial, no en el concepto que tenía cada uno del país, pero sí en lo esencial”.

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El expresidente del Gobierno ha afirmado que la intención "no era realizar una Constitución militante, donde unos ganaran y otros perdieran", y aunque ha reconocido que “el equilibrio no era total”, “cabían todos los españoles pensaran lo que pensaran”.

Además, ha recordado que la carta magna logró, por ejemplo, “el mayor apoyo social” en Cataluña.

En otro momento de su intervención, ha dicho que “no es lo mismo la 'potestas' que la 'autoritas', pues "quien tiene 'potestas' posee el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero no tiene la autoridad moral. "Cuando se le acaba el BOE no le queda nada, el vacío más absoluto”, ha agregado.

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“Contar con 'potestas' pero no 'autoritas' lleva a situaciones como las que se viven en estos momentos, y son muchos los ejemplos en el mundo que se pueden poner”, ha incidido. EFE

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