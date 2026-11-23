23/11/2026 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en un acto en Cambre (A Coruña) POLITICA VOX

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha llamado al voto para esta formación, con incidencia en los indecisos, para "desalojar al PSOE" de Moncloa en unas elecciones generales que ha calificado de "existenciales".

Ha sido en una visita al municipio coruñés de Cambre, donde, en alusión a los indecisos, les ha instado a recordar "cómo estaban hace años en España y cómo están ahora", ha añadido al apuntar a los problemas en el acceso a la vivienda o denunciar inseguridad.

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"Unas elecciones existenciales para España y, sobre todo, para el futuro de las familias y los trabajadores españoles", ha sentenciado al apelar a la movilización el próximo domingo "de todos los españoles".

"Está en juego o seguir avalando la corrupción institucionalizada, la mentira como forma de hacer política y el colapso de los servicios públicos o apostar por Vox que va a recorrer la senda de la reconstrucción nacional".

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Esto lo ha dicho al situar, entre otros objetivos, la "recuperación" de la industria, la agricultura, la ganadería o la pesca. "Una política que garantice las condiciones de vida de los españoles", ha apostillado.

Por todo ello, ha llamado a la movilización al entender que "solo el crecimiento de Vox" es la garantía "para desalojar al PSOE de Moncloa". "El verdadero voto útil es Vox", ha insistido para incidir en que eso permitirá que regrese "la esperanza a la casa de los españoles".

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En la misma línea, ha asegurado que son "unas elecciones existenciales" para "desalojar una mafia que ha asaltado todas las instituciones". Garriga ha hecho alusión a otras medidas que promete impulsar Vox como "desregular todas las leyes que condenan a la burocracia y una gran reforma fiscal para que el dinero de los españoles esté en los españoles", ha añadido.