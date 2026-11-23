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Madrid, 23 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto este lunes para "jubilar a Sánchez de la política española" y se ha dirigido en concreto a los socialistas "de verdad" que quieren echar a ese "personaje tóxico" para abrir una nueva etapa en el PSOE.

"Tienen una oportunidad votándome para que el PSOE se resetee y vuelva a ser el partido socialdemócrata que conocimos durante años", ha señalado en una entrevista en Antena 3, en la que ha descartado cualquier posible pacto postelectoral con Sánchez.

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Después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, le acusara de jugar sucio llamando al voto útil y le instara a centrarse en echar al presidente del Gobierno, ha dejado claro que "el cambio no pasa por pactar con Sánchez".

Sobre la denominada 'ley de nietos', ha considerado que "está confirmado que ha habido un fraude electoral".

El Gobierno, ha explicado, aprobó una instrucción que modificó una ley, la denominada 'ley de nietos', y ahora el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central han obligado a comprobar que los nacionalizados son hijos o nietos de exiliados. EFE

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