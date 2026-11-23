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Mérida, 23 nov (EFE).- Extremadura no financiará la prórroga del convenio con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores, que contemplaba una aportación de 100.000 euros al año entre 2027 y 2030.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, líder regional de Vox, ha informado el Gobierno extremeño este lunes en nota de prensa.

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Al no comprometerse esa aportación, se prevé que parte de esos recursos puedan contribuir a financiar la ampliación del Programa de Respiro Familiar, dotado para 2027 con una cuantía de 2 millones de euros, 500.000 euros más que este año.

Fernández Calle ha explicado que la decisión se ha adoptado tras revisar los compromisos de gasto previstos y valorar las necesidades de atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias.

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Esta decisión viene después de que la Junta de Extremadura asestara este año un golpe mortal a la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), al decidir recortar drásticamente su presupuesto en 11,5 millones de euros y no cubrir la baja en la dirección de este organismo. EFE.