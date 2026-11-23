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Madrid, 23 nov (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, han firmado este lunes un memorando de cooperación bilateral en programas de intercambio educativo, cultural y deportivo dirigidos a la infancia y la juventud con una vigencia inicial de cinco años.

El memorando, que podrá ser prorrogable mediante acuerdo de las partes, establece una serie de programas y proyectos para fomentar los intercambios culturales juveniles, la promoción del aprendizaje de idiomas y la cooperación educativa, tanto presencial como en línea.

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Entre las experiencias que promocionan están los campamentos de verano de intercambio lingüístico y cultural y los intercambios juveniles vinculados a competiciones "de idioma y deporte".

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, para garantizar el desarrollo de estas iniciativas, el acuerdo prevé la creación de un comité de coordinación conjunto encargado de supervisar y evaluar su implementación e identificar nuevas oportunidades de colaboración.

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La ministra Rego ha considerado que este memorando permite "ampliar horizontes, construir puentes entre sociedades y generar espacios de aprendizaje mutuo".

Según Rego, este acuerdo constituye una oportunidad para consolidar una relación de cooperación "basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido, y para situar a la infancia y la juventud en el centro de las relaciones de ambos países".EFE

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