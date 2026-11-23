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Pamplona, 23 nov (EFE).- La candidata del PSN al Congreso y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha instado a los votantes a frenar "la ola ultra" y evitar una involución en derechos, ha reivindicado las políticas de vivienda del Ejecutivo y también el impuesto a la banca como instrumentos para facilitar el acceso a una vivienda asequible.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado estas declaraciones durante un acto de campaña en el casco viejo de Pamplona, donde ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga del impuesto a la banca, cuya recaudación prevista de 1.400 millones de euros se destinará a políticas de vivienda asequible.

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"Los número uno en recaudación tienen que contribuir a solventar el problema número uno de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda asequible", ha señalado sobre este impuesto.

La candidata navarra ha defendido tres medidas de su partido en materia de vivienda: congelar los alquileres, reducir el IVA a los promotores que construyan vivienda asequible y conceder préstamos sin intereses a los jóvenes para facilitar su acceso a una vivienda.

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Saiz ha criticado que UPN, PP y Vox hayan votado en contra de estas propuestas y ha contrapuesto sus planteamientos a los de la derecha, que, según ha dicho, propone construir un millón de viviendas sin concretar sus características y reducir impuestos sin intervenir en el mercado inmobiliario.

"Una bajada de impuestos sin intervenir en el mercado, sin topar los precios, lo que hace es beneficiar siempre a los mismos", ha afirmado para contrastar el ejemplo de Navarra, donde ha asegurado que la aplicación de la Ley foral de Vivienda está contribuyendo a reducir los precios del alquiler en torno a un 5 %, especialmente en las zonas declaradas tensionadas.

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Asimismo, ha defendido un sistema fiscal progresivo que exija una mayor contribución a quienes más tienen y ha contrapuesto este modelo a las rebajas fiscales que, a su juicio, debilitan los servicios públicos.

En cualquier caso, Saiz ha reiterado su mensaje de aglutinar en el PSOE el voto progresista para evitar su dispersión ya que estas elecciones no plantean una simple alternancia política, sino la posibilidad de "una involución" en derechos y libertades, en ámbitos como las pensiones públicas, los derechos de las mujeres, la vivienda y el autogobierno navarro. EFE

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