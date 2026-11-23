Guardar

Madrid, 23 nov (EFE).- El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4 % y lo sitúa a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación de voto del 24,7 %.

El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre -antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo- a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6 % de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7 %.

PUBLICIDAD

Respecto al barómetro de octubre, que tuvo una muestra de 5.025 entrevistas, el PSOE sube cuatro décimas y el PP 2,5 puntos, mientras que Vox cae 1,5 puntos y Frente Amplio 0,4.

Si se comparan los datos con la encuesta más reciente del CIS, el macrosondeo realizado entre el 7 y el 30 de octubre con una muestra de 45.074 entrevistas, el PSOE sube 1,1 puntos, el PP baja 0,8, Vox cae 2,8 y Frente Amplio baja también un punto.

PUBLICIDAD

En el barómetro de noviembre la quinta fuerza es ERC, con 2,7 % en estimación de voto; seguido de EH Bildu, Compromís-Front Valencià y Se Acabó la Fiesta, todos con un 1,8 %.

Tras ese bloque se sitúa Adelante Andalucía, con 1,7 %; seguido de BNG (1,1 %), Junts (1 %), Podemos (0,8 %), PNV (0,7 %), Unión del Pueblo Canario (0,4 %), Ara Més-Front Ampli (0,3 %), Coalición Canaria (0,3 %) y Democracia 21 (0,1 %).

PUBLICIDAD

El 81,9 % de los encuestados afirma que irá a votar en las elecciones "con toda seguridad" y cuando se pregunta qué líder político prefieren como presidente el 31,6 % cita al líder del PSOE, Pedro Sánchez, mientras que el 17,4 % nombra al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al líder de Vox, Santiago Abascal, le cita el 9,9 % y el 3,7 % a la candidata a las elecciones del 29N de Frente Amplio, Ada Colau.

PUBLICIDAD

En cuanto a los principales problemas que tiene España, la vivienda se sitúa en primer lugar, citada por el 59,5 % de los encuestados, seguida de la crisis económica (24,7 %), la calidad del empleo (23,9 %), la inmigración (23,1 %) y los problemas políticos en general (13,2 %).

El 66 % de los encuestados dice que su situación económica personal es buena o muy buena, aunque el 59,8 % cree que la economía de España está mal o muy mal.

PUBLICIDAD

El cambio climático preocupa mucho o bastante al 74,5 % de los consultados por el CIS, mientras que el 65,9 % se declara como "muy preocupado" o "bastante" por la invasión de Rusia a Ucrania y el 65,8 % por la guerra en Oriente Próximo. EFE