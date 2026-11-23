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Madrid, 23 nov (EFE).- El rey ha inaugurado este lunes en Madrid una exposición sobre Cervantes, que incluye una experiencia de realidad virtual sobre su vida y obra, y con la que se ha abierto el nuevo centro de exposiciones, actividades culturales y sociales de la Fundación Mutua Madrileña ubicada en la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas.

El rey, acompañado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este nuevo centro situado en la madrileña Plaza de España que ocupa un edificio de finales del siglo XIX y en cuya rehabilitación se han empleado más de dos años con una inversión de 30 millones de euros.

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El inmueble, construido entre 1896 y 1898 por la Compañía Asturiana de Minas para albergar las oficinas de esa sociedad y el depósito de materiales en sus plantas baja y sótano, es una muestra de la arquitectura industrial del siglo XX y está catalogado como Bien de Interés Cultural.

Un centro que será desde ahora un nuevo espacio cultural de la capital y que cuenta con diversas salas y zonas de exposiciones, aulas de encuentro y formación, así como un auditorio donde se desarrollarán actividades dedicadas al arte, la historia, la ciencia, la literatura y las humanidades, según la Fundación Mutua Madrileña.

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El nuevo centro ha abierto sus puertas con la muestra 'Cervantes. La gran exposición inmersiva', que permanecerá abierta al público hasta el 9 de mayo de 2027.

La exposición, con 170 obras pertenecientes a 20 instituciones culturales públicas y privadas, combina piezas raras, grabados y obras vinculadas a la vida y la obra de Cervantes también con dispositivos inmersivos, que el rey ha podido comprobar. EFE

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(foto) (vídeo)