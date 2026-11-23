03/05/2024 Varias tarjetas censales para los comicios catalanes del 12M, a 3 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha adjudicado a la empresa Mailteck, S.A. el primer lote del contrato para componer, editar, manipular y entregar a Correos las tarjetas censales que recibirán los electores residentes en España con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, por un importe de 475.710 euros.

Según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato abarca un máximo de 36,5 millones de tarjetas censales, documento que informa a cada elector del colegio y la mesa en la que le corresponde votar, y se divide en tres lotes por territorios.

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El primer lote incluye Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; el segundo lote comprende Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja, y el tercer lote, Aragón, Baleares, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Extremadura.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

El anuncio califica el procedimiento de "restringido acelerado", pero justifica esa vía en el "carácter imprescindible" del objeto del contrato, y señala que la tramitación de emergencia, prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, era "el único procedimiento admisible" para disponer del material electoral a tiempo de cumplir los requerimientos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

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Los criterios de adjudicación fueron únicamente económicos, con una ponderación del 100 por cien para la proposición económica. La adjudicación se resolvió el 21 de octubre, y el anuncio de formalización lo firma la presidenta del INE, Elena Manzanera Díaz.