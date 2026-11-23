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Madrid, 23 nov (EFE).- El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba acude este lunes a la Audiencia Nacional para declarar a petición propia en el caso Koldo, donde está investigado por los presuntos pagos que le habría abonado el comisionista Víctor de Aldama a cambio de asegurar la protección a la trama.

Villalba, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela, comparece ante el juez Ismael Moreno después de que hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción solicitase su procesamiento y el de otros investigados como Aldama, Koldo García -exasesor del exministro José Luis Ábalos-, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera o Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos.

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La declaración del comandante es la única diligencia solicitada por su defensa que admitió el juez, que rechazó en cambio pedir al Ministerio del Interior que certificase, entre otras cuestiones, si entre 2017 y 2023 se autorizó a Villalba a recibir o gestionar fondos reservados y, en su caso, qué cantidades.

Rubén Villalba fue detenido en marzo de 2024, en los inicios del caso Koldo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, cuando llevaba encima 4.835 dólares repartidos en 1.724 billetes de entre 1 y 10 dólares, según el sumario de la causa.

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Está investigado por haber recibido, presuntamente, pagos mensuales de Aldama, de 1.000, 3.600 y 2.000 euros, y de haber proporcionado a la supuesta trama "una línea segura de comunicación", según la Fiscalía.

Anticorrupción recordó en uno de sus últimos escritos que Aldama reconoció ante el juez haber entregado alrededor de 25.000 euros, aunque tampoco descartaba que una parte del efectivo ingresado en sus cuentas pudiese proceder de fondos reservados o de algún familiar, como aduce Villalba.

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En el juicio del Tribunal Supremo, que acabó con condenas de 24 años y tres meses de cárcel para Ábalos, 19 y ocho meses para García y 4 y medio para Aldama (el único que no está en prisión), el comisionista declaró que, al igual que el exasesor, el exministro disponía de un teléfono desechable, que no encriptado, que ellos denominaban "cafés" facilitados por el comandante Villalba, miembro entonces de la unidad de lucha antiterrorista UCE 2. EFE