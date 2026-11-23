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Barcelona, 23 nov (EFE).- El Barça, diezmado por las lesiones, mide este martes (21:00h CET) sus servicios mínimos en el Palau Blaugrana ante el Fenerbahce, un rival directo de la zona alta de la clasificación de la Euroliga que solo ha ganado uno de los seis partidos que ha disputado como visitante.

El equipo de Aleksander Sekulic intentará resarcirse de tres derrotas consecutivas -dos en la Euroliga y otra en la Liga Endesa- antes del parón por las ventanas FIBA.

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Tras caer en Tenerife (94-82), el conjunto de Aleksander Sekulic cerró una semana trágica en la que vio truncada una racha de nueve victorias seguidas entre todas las competiciones y aumentó la lista de bajas con las lesiones del alero Tyrese Martin y del pívot Josh Nebo.

Este último jugador, referencia en la mermada pintura azulgrana, estará entre tres y cuatro meses en el dique seco por una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

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Mientras el director deportivo Xevi Pujol rastrea opciones en un mercado sin muchas alternativas de nivel, Sekulic solo cuenta con Olek Balcerowski como único ‘cinco’ puro de la primera plantilla, aunque en Tenerife le dio la alternativa al joven Abdu Kone, que estuvo muy bien: 10 puntos, 4 rebotes, 2 faltas forzadas para 15 de valoración en 8:24 minutos.

Y es en la pintura donde el Fenerbahce se hace fuerte, pues es el cuarto equipo de la competición que más rebotes captura (38,3 por los 36,1 del Barça).

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Además, Sarunas Jasikevicius, fiel a su estilo, ha confeccionado un bloque sólido en defensa -es el tercer equipo de la competición que menos puntos encaja-, una solidez que deberá refrendar para plantar cara al quinto mejor ataque de la competición (90,2 puntos por partido).

Sin una referencia clara en la pintura, el Barça basa su juego en ataques rápidos y acierto exterior, una fórmula que no siempre se traduce en victorias. En el último partido europeo, el Barça firmó un 45,9% de acierto desde el perímetro (17 de 37) y ni así pudo ganar al Estrella Roja (100-103), que se llevó el partido en la prórroga.

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Ante el conjunto serbio, el equipo azulgrana firmó su cuarta derrota en siete partidos disputados en el Palau Blaugrana, un balance que contrasta con sus buenos números como visitante (5-1).

Recuperar el ‘factor’ Palau es clave para un equipo que, además de la sensible baja de Nebo, cuenta con las bajas de los ala-pívots Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, el escolta Kevin Punter y el base Umoja Gibson.

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El Barça tampoco ha confirmado la disponibilidad de Killian Hayes, su último fichaje, para el duelo ante el conjunto turco. El base francés se perdió los partidos contra el Estrella Roja y La Laguna Tenerife por falta de ritmo competitivo.

Enfrente, la defensa azulgrana tiene el reto de frenar a un base físico como Talen Horton Tucker, máximo anotador del Fenerbahce (13,4 puntos), que cuenta con otros exteriores experimentados en el baloncesto europeo como el exazulgrana Will Clyburn (9,4), el también alero Shavon Shields (10,4), el escolta Wade Baldwin IV (11,9) y el base Shane Larkin (8,8). El alero Braxton Key y el pívot Nicolò Melli son baja.

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Sin el lesionado Kevin Punter, el base Justin Robinson (15,2 puntos), clave en finales ajustados, se ha erigido en el líder ofensivo del equipo de Sekulic junto con Darío Brizuela (10,1) y Joel Parra (9,3).

Un triunfo permitiría al Barça sumar su noveno triunfo en la Euroliga y superar en la clasificación al equipo de Sarunas Jasikevicius, que, como siempre que regresa al Palau, recibirá el cariño de los aficionados barcelonistas, que recuerdan con cierta nostalgia la exitosa etapa del lituano en el banquillo azulgrana. EFE

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