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Elche (Alicante), 23 nov (EFE).- El director deportivo del Elche, Pepe Contreras, aseguró este lunes, en declaraciones a los medios del club, que el equipo ilicitano está "contento" con el emparejamiento en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Cartagena y pronosticó un partido "bonito y disputado".

"Estamos contentos, sobre todo por la proximidad con Cartagena, que era importante y la valoramos mucho. Al jugar entre semana era importante no tener un desplazamiento largo", explicó.

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Contreras también se mostró satisfecho por jugar en un estadio como el Cartagonova, que calificó de "histórico", y recordó que al Elche le costó puntuar en sus últimas visitas en Segunda División, si bien precisó que la superficie del terreno de juego, de césped natural, les beneficia "y es de gran ayuda".

En la anterior eliminatoria, el Elche se enfrentó al Pinatar, localidad próxima a Cartagena, y ya se valoró inicialmente la posibilidad de que el encuentro se disputara en el propio estadio Cartagonova.

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"Jugamos ante un equipo que está en posiciones de playoff en Primera RFEF y que tiene muy marcada la idea de Iñigo Vélez. Cuenta con jugadores importantes con una trayectoria en categorías superiores, como De Blasis, Toni Villa o Benito, y tiene muchas variantes ofensivas", destacó Contreras.

El director deportivo del Elche aseguró que el encuentro no tendrá "nada que ver" con el amistoso que disputaron ambos equipos durante el pasado parón de selecciones de septiembre y que terminó con victoria ilicitana por 3-0.

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"Ahora cambia todo y, a partido único, van a tener la ilusión de hacernos daño, por lo que vamos a tener que afrontar el partido como lo que es", concluyó. EFE

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