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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha apelado al electorado progresista que "no es suficiente" que el PSOE quede como primera fuerza política. Por tanto, ha reivindicado que su coalición es el factor clave para revalidar el Gobierno de coalición y "marcar la diferencia" para que los socialistas apliquen medidas en vivienda que "hasta ahora no se ha atrevido".

Durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha alertado de que si PP alcanza la Moncloa junto a Vox será será como "volver a la España predemocrática" y ha lanzado que ya están viendo en las autonomías que dirigen ambas formaciones "cómo desmontan servicios públicos" y "cómo tratan a las maestras y a los profesionales de la sanidad".

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Colau ha remarcado que el 29N "no son unas elecciones presidenciales" sino que se vota un modelo de país y para ello tiene que haber un "Gobierno que lo haga viable". En consecuencia, para aplicar un proyecto basado en que España siga "avanzando" en ver de "retroceder" el hecho de que el PSOE quede como primera fuerza política no vale de nada si no hay una mayoría progresista.

"LO QUE SE VOTA EL 29N ES UN GOBIERNO DE COALICIÓN"

"Lo que se vota el próximo 29 de noviembre es un gobierno de coalición. Y vamos a votar si hay un gobierno de coalición entre PP y Vox, o si hay un gobierno de coalición entre el PSOE y Frente Amplio", ha insistido para desgranar que su candidatura tiene que "entrar fuerte" en el Congreso para que haya un Gobierno "no solo para resistir y frenar a la extrema derecha", sino para desplegar medidas "aún más valiente" en materia de vivienda, política fiscal y mejora de los servicios públicos.

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La aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha reivindicado que su espacio político ha sido el impulsor de las principales medidas de la última legislatura, pero quieren más y por eso condiciona un Gobierno con el PSOE a que una de las primeras medidas que se aprueben sea bajar el precio del alquiler y estabilizar contratos.

"Lo hemos dicho con mucha claridad, nosotros creemos que haya un bloque progresista suficiente y asumimos, a diferencia de otras formaciones progresistas, la responsabilidad de conformar un Gobierno progresista para garantizar que no gobierne la derecha y la extrema derecha en este país. Pero para que nosotros estemos dentro tiene que marcar la diferencia con cosas que el PSOE hasta ahora no se ha atrevido", ha enfatizado la también exalcaldesa de Barcelona.

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HAY QUE CAMBIAR LAS "REGLAS DEL JUEGO" EN VIVIENDA

En este sentido, ha disertado que hay muchas movilizaciones masivas en la calle que piden "un cambio en las reglas del juego de la vivienda" y por eso Frente Amplio plantea iniciativas de intervención de mercado, como expropiar pisos en manos de fondos buitre o prohibir que la vivienda pública pueda ser vendida al sector privado.

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También ha comentado que su presencia en el debate 'a cuatro' con sus homólogos de PSOE, PP y Vox va a insistir en presentarse como garante de "políticas valientes" en este campo, pero también en materia de mejora de prestaciones en sanidad y de revalorización de pensiones.

"Mi objetivo en ese debate es mostrar que hay otra España que quizás no se habla tanto, porque creo que todavía el debate está muy monopolizado por las antiguas inercias del bipartidismo entre PP y PSOE"", ha apostillado Colau para aseverar que España es un país muy diverso y con "ambición progresista de seguir avanzando".

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LO DARÁ TODO PARA "ENFRENTAR LA INJUSTICIA Y LA CRUELDAD"

Tras remarcar que combina su labor de activista junto a la experiencia de gestión, la candidata de Frente Amplio ha prometido que hará "absolutamente todo lo que esté en su mano para enfrentar los abusos de poder, para enfrentar la injusticia y para enfrentar la crueldad que, desgraciadamente, en el mundo contemporáneo se está normalizando".

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Luego, ha denunciado que los discursos que hacen Vox y PP directamente "vulnerar los derechos humanos" y los ve decididos a ir "contra la población migrante" el colectivo LGTBI, además de anhelar, a su juicio, la privatización de las pensiones o recortar "derecho de las mujeres" como la interrupción voluntaria del embarazo.

"Allí donde gobiernan PP y la extrema derecha en España (...) Ya estamos viendo lo que hacen. Ya estamos viendo cómo desmontan servicios públicos, cómo tratan a las maestras, cómo tratan a los profesionales de la sanidad, cómo practican la censura en la cultura y prohíben obras de teatro. Es volver a la España predemocrática", ha zanjado.

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