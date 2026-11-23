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El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, ha salido en defensa de los cónsules y del personal que trabaja en los consulados ante las críticas que están recibiendo por cómo se está aplicando las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo en relación con el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', afeando que no han recibido por parte de este, como tampoco de la Junta Electoral ni del Ministerio de Exteriores criterios claros sobre cómo actuar.

En declaraciones a Europa Press, Virella ha expresado su malestar por las críticas que ha suscitado el hecho de que, tal y como se ha publicado en redes sociales y en algunos medios, en algunos consulados como el de Buenos Aires se hayan dispuesto cajas de cartón para que depositen en ellas su voto quienes han obtenido la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y que, salvo en el caso de descender de exiliados, no tienen derecho a hacerlo.

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"No es justo el maltrato que están recibiendo los consulados", ha afeado, subrayando que quienes trabajan en ellos son funcionarios que lo único que hacen es intentar aplicar las normas y las disposiciones del Supremo.

Sin embargo, ha denunciado, el alto tribunal no ha dado instrucciones concretas sobre cómo llevar a la práctica su decisión de prohibir el voto a quienes no puedan demostrar que descienden de exiliados, ni tampoco la Junta Electoral Central ni el Ministerio de Exteriores han realizado ningún tipo de aclaración al respecto.

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Según Virella, el Supremo ha dejado palpable su desconocimiento sobre cómo funciona el voto de los españoles residentes en el exterior --el llamado voto CERA-- como lo muestran algunas "incongruencias" en sus decisiones, y tampoco desde la Junta Electoral o desde el Ministerio se ha explicado a los jueces la "realidad" del mismo.

En este sentido, lamenta que en el Supremo haya quien se muestre "indignado" por cómo han actuado los cónsules al instalar cajas de cartón, cuando lo único que se indicó desde el tribunal fue que los votos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de producirse, tenían que admitirse y enviarse "por separado" pero no se dijo cómo debían recogerse. Se optó por "dar dignidad y respeto" optando por las cajas de cartón, ha valorado.

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SILENCIO DE EXTERIORES FRENTE A BULOS

El presidente de la ADE, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, también afea el "silencio" del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en ningún momento ha dado la cara para explicar cómo funciona el voto exterior y cómo se lleva a cabo el procedimiento del voto presencial en los consulados.

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"Cuando la parte de la Administración responsable del proceso opta por el silencio está contribuyendo a que bulos, desinformación y acusaciones sean lo que prime en lugar de desactivar infundios", ha denunciado, lamentando este "silencio culpable".

Por otra parte, Virella ha incidido en que el personal de los consulados "está trabajando en condiciones de precariedad, bajo presión" y sin los recursos necesarios para poder atender al incremento de electores que se ha producido en los últimos años, habida cuenta de que son ya más de 3 millones los españoles que residen en el exterior, a los que se suman, en caso de elecciones, quienes se encuentran temporalmente fuera del país por motivos de estudio o trabajo.

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PRIMEROS DÍAS DE VOTACIÓN

En este sentido, ha atribuido las largas esperas que se han denunciado en consulados como los de Buenos Aires o Bogotá a la falta de recursos y a que quienes no acuden con toda la documentación necesaria, como el certificado de votante, tienen que realizar in situ el trámite y eso demora el proceso, pero en ambos casos los cónsules han asegurado que todo ha trascurrido dentro de la normalidad y de forma ordenada.

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Sí que ha reconocido una afluencia más elevada de lo normal en algunos países europeos, al tiempo que ha denunciado que en algunos de los consulados no se han recibido a tiempo las papeletas de voto, que debía enviar la empresa DHL.

Como consecuencia de ello, si los votantes no las han recibido en sus domicilios o han procedido a descargárselas por Internet antes de acudir, es necesario proceder a su impresión en el propio consulado, lo que requiere de personal. Esto explica, añade, por qué algunos consulados han recomendando en redes sociales a los españoles que vayan a votar que procedan de descargarse de antemano las papeletas.

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En cuanto a cómo se custodian las urnas durante los días que dura la votación presencial en los consulados --en esta ocasión entre el 21 y el 26 de noviembre--, Virella subraya que el procedimiento "es el mismo en estas elecciones que en las anteriores" y que las urnas se cierran al término de cada jornada y no se permite que nadie pueda tocarlas.