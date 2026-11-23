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Madrid, 23 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha denunciado este lunes que el "apartheid de género" impuesto en Afganistán por los talibanes es en el mundo de hoy "la crisis" contra los derechos humanos "más grave".

"Cinco años después, la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán sigue siendo una de las crisis, sino la mayor crisis de derechos humanos de nuestro tiempo, la más grave", ha denunciado Albares esta mañana en su discurso de inauguración de la cuarta cumbre Hear Us 2026.

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La cumbre HearUs es un encuentro internacional celebrado en Madrid, impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España junto con organizaciones como Women For Afghanistan, para defender los derechos humanos de las mujeres y niñas afganas.

Este año se celebra bajo el lema "liderazgo de las mujeres afganas para alcanzar la justicia y la paz mediante la rendición de cuentas".

El ministro ha denunciado que el régimen impuesto por los talibanes cinco años después de que la coalición internacional se retirase del país "es uno de los escenarios más oscuros" del mundo.

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"Asistimos a un sistema de violencia constante contra las mujeres y las niñas, expulsadas de la educación, del empleo, de los espacios de decisión política, privadas de libertad de movimiento o asociación", ha señalado antes de prometer a las asistentes a la cumbre que "quieren haceros invisibles y por eso es tan importante que hoy estéis aquí".

"Esta jornada de hoy busca decirles que no lo han conseguido", ha expresado, antes de reivindicar "la política exterior española feminista" y prometer que "no reconoceremos nunca a las autoridades de facto afganas, ni aceptaremos esta violación sistemática de los derechos mujeres y niñas".

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Además, se ha comprometido con el acogimiento a los exiliados y exiliadas afganas.

El ministro ha recordado también que de las jornadas de este año producirán un documento marco para exigir la rendición de cuentas por los crímenes contra los derechos humanos en Afganistán, y ha señalado la importancia de la Corte Penal Internacional.

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"Debe ser protegida y "estamos comprometidos" con ella y con el Tratado de Roma, ha recordado.

"En un mundo en el que todo está conectado, la mera existencia de un país donde las mujeres vivÍs así debilita nuestro sistema de relaciones internacionales", ha señalado, antes de asegurar que "somos aliados vuestros en la defensa de vuestros derechos y en el esfuerzo de conseguir que vuestras voces se oigan y que España sea un espacio de acogimiento desde donde podáis hablar en libertad.

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"Los responsables de estos crímenes contra mujeres y niñas deben saber que no toleraremos que queden impunes, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de perseguir y poner en marcha mecanismos para castigarlos", ha dicho también.

Albares ha querido cerrar su intervención con dos promesas: "a los talibanes: Afganistán no va a caer en el olvido de la comunidad internacional ni será reconocido mientras se sigan negando derechos a las mujeres".

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"Y a las mujeres y niñas que sueñan con regresar a las calles y las escuelas: estar seguras de que este Gobierno va a seguir a vuestro lado". EFE