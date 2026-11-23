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Segovia, 23 nov (EFE).- El candidato a la Presidencia del Gobierno de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que Pedro Sánchez va a intentar hacer "cualquier tipo de trampa" en esta última semana de campaña y que si las trampas no le salen "va a intentar impugnar el proceso electoral".

En declaraciones a los medios en Segovia, Abascal ha dicho que está "absolutamente convencido" y que la inmensa mayoría de los españoles también lo está de que Sánchez "va a intentar absolutamente todo" durante esta semana, también el día de la votación, el día del escrutinio general y el día del recuento del censo de españoles residentes ausentes.

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Los españoles, ha añadido, "hacen muy bien" en "tener miedo" a Sánchez y que por ello es importante que todos los que quieran echarlo del Gobierno vayan a las urnas a manifestarlo porque hay un "intento de fraude como nunca se ha vivido" en la democracia española. EFE

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