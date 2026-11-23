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Mexicali (México), 22 nov (EFE).- Los Soles de Mexicali del entrenador español Pablo García derrotaron este domingo por 77-76 a los Astros de Jalisco para ganar su quinto título de la Liga profesional de baloncesto de México.

En un partido de cierre dramático, liderados por el canadiense Philip Scrubb, los Soles se impusieron con parciales de 23-20, 18-15, 16-25 y 20-16, para ganar la final por cuatro juegos a dos.

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Los Astros, obligados a ganar para seguir vivos, se fueron delante con protagonismo del cubano Yoanki Mencía, quien hizo una gran pareja ofensiva con el dominicano Rigoberto Mendoza.

El cuadro del estratega español Iván Déniz se fue delante por 15-7, pero los Soles terminaron mejor, liderados por el congolés Jordan Sakho y ganaron el primer parcial 23-20.

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El segundo cuarto fue de dominio alterno. Los Soles se fueron delante por 33-24 a falta de poco menos de seis minutos, pero los Astros mostraron una gran defensa y descontaron de a poco para acercarse 33-31.

Mexicali reaccionó, empujado por Sahko y por el estadounidense Terrance Campbell, lo cual le permitió al cuadro de casa despegarse por siete puntos.

Mencía anotó el primero de dos tiros libres para llegar a 15 puntos, terminar como el mejor jugador de la primera mitad y acercar a su equipo a 41-35.

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El tercer segmento tuvo polémica. A 5:16 del final, Joe Thomasson atropelló a Déniz, en una jugada de apariencia accidental, pero fue descalificado. Astros, que estuvo abajo por 10 puntos en el inicio de la manga, recuperó la efectividad y ganó el cuarto por 25-16.

Con la pizarra igualada, Francisco Cruz, que había tenido un bajo rendimiento; hizo un disparo de tres y puso delante a los Astros que se fueron delante por 60-57.

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Los Soles mostraron una baja efectividad en inicio del cuarto; en los primeros cinco minutos anotaron apenas el 25 por ciento de los disparos de campo y el 20 de larga distancia, lo cual los puso debajo por 62-68.

El equipo reaccionó con disparos de tres de Campbell y de Scrubb y dos tiros libres buenos del canadiense le dieron la vuelta al partido, con el cuadro de casa delante 70-68.

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Triple del polaco A.J Slaughler le devolvió la ventaja a Astros; Scrubb respondió con una canasta que puso el marcador 72-71 a favor de los locales, a minuto y medio del final.

Un triple de Scrubb volvió a poner delante a los Soles, pero Slaugher repitió con otro triple, lo cual dejó el marcador 75-74 a 11 segundos. A tres segundos del final Scrubb explotó como el mejor jugador del partido al entrar al aro y encestar la canasta del triunfo.

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Pablo García se convirtió en el primer entrenador con cuatro títulos y Astros perdió su cuarta final.

Por los Soles, Scrubb, MVP de la final, fue el mejor con 23 puntos y seis rebotes; por los Astros Yoanki Mencía aportó 22 unidades con seis rebotes. EFE

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