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Madrid, 22 nov (EFE).- Una persona ha perdido la vida en el único accidente mortal que se ha registrado en las carreteras españolas durante este fin de semana, según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque ha habido otro fallecido en la calle 30 del municipio de Madrid (la M-30, autopista de circunvalación de la capital).

El accidente del que da cuenta la DGT se produjo ayer, sábado, en el término municipal de Urroz (Navarra) cuando un turismo se salió de la vía en la carretera NA-150, causando la muerte a una persona y sin que hubiera heridos.

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Esta cifra contrasta con los nueve fallecidos que se registraron el pasado fin de semana en el mismo periodo, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo.

Además, un hombre de unos 50 años ha perdido la vida cuando, mientras conducía, por la calzada lateral de la M-30, una rama de árbol ha caído sobre el vehículo. EFE

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