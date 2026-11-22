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Maliaño (Cantabria), 22 nov (EFE).- La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha anunciado que el Gobierno aprobará este próximo martes en el Consejo de Ministros la modificación del decreto para reducir las ratios de cero a tres años que "están pidiendo las educadoras infantiles" y ha expresado su apoyo a los docentes de la enseñanza pública.

Tolón ha anunciado la aprobación de esta medida, durante una comida-mitin celebrada en la bolera del parque de Cros, en Maliaño (Cantabria), junto al secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares; la candidata al Congreso Susana Herrán y la secretaria general de los socialistas de Camargo, Esther Bolado.

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La ministra ha asegurado que la bajada de ratios se empezó a tramitar en abril, el mismo día en el que recibió a las educadoras infantiles después de escucharlas manifestándose en la calle de Alcalá, junto al Ministerio, y ha contrastado la actitud del Gobierno con la del PP en la Comunidad de Madrid.

"¿Se puede tener poca vergüenza que desde hace seis meses se han negado a recibir a los profesores, tanto la consejera como la presidenta de la Comunidad de Madrid?, se ha preguntado.

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Tolón ha manifestado también su apoyo a su paisano, el exministro José Bono, que ha reprochado al expresidente Felipe González que diga que va a votar en blanco, y ha afirmado que ha dicho "lo que todos tenemos que decir, muy clarito".

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