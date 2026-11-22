Guardar

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los candidatos encaran la última semana de la campaña electoral con mítines en distintos puntos de la geografía nacional y entrevistas en los medios para intentar movilizar al electorado que continúa indeciso a 6 días de los comicios del 29N.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe publicar encuestas preelectorales en los cinco días anteriores a los comicios, por lo que los medios difunden este lunes sus últimos sondeos con estimaciones de votos de cara al 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso participan en el debate organizado por RTVE de cara a las elecciones del 29N, representadas por Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH BIldu) y Maribel Vaquero (PNV).

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES GENERALES (Serie Previa)

Madrid - La música ha adquirido una importancia estratégica cada vez mayor en las campañas electorales. Más allá de animar un mitin, cada canción "construye una identidad" y consolida imágenes e ideas, ya sea en la declaración oficial de amor de Pedro Sánchez a su esposa al ritmo de 'Malibú' o en las apariciones del PP al ritmo épico de 'Hall of Fame'. Por Javier Herrero.

PUBLICIDAD

EDUCACIÓN DOCENTES

Madrid - Los problemas del profesorado en las aulas van más allá de las faltas de respeto o amenazas. Los docentes se enfrentan ahora a una nueva forma de acoso: los 'curis' o viñetas que los estudiantes crean con IA y publican en redes sociales anónimas para ridiculizarlos o incluso para acusarles de falsas acciones: "Tienen que demostrar que aquello no es cierto", denuncia el Defensor del Profesor de ANPE.

PUBLICIDAD

(Texto)

IGUALDAD LGTBIFOBIA

Madrid - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presenta el informe 'Estado LGTBI+ 2026. Estado Socioeconómico: el impacto de la LGTBIfobia', que analiza las consecuencias de la LGTBIfobia en diferentes aspectos de la vida de las personas de este colectivo.

PUBLICIDAD

(Texto) Foto ? Vídeo ?

ISAK ANDIC

Martorell (Barcelona) - La juez que investiga a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre interroga a varios testigos, entre ellos al abogado Joan Roca, al que el empresario encargó constituir una fundación con fines filantrópicos, y al detective Francisco Marco, que trabaja para la defensa.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023626715 )

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Los modelos de inteligencia artificial pueden simular empatía y hasta afecto hacia quienes están interactuando con ellos, pero conviene no confundir sus respuestas con emociones, mantiene en una entrevista con EFE la directora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, Idoia Salazar. "Ninguna te quiere; sólo te calcula".

PUBLICIDAD

(Texto)

MODA TENDENCIAS

Madrid - La evolución de los sartoriales masculinos hacia un espacio cosmopolita, moderno, sin rigidez define una flexibilidad que denota un avance en los códigos tradicionales, especialmente en el corte de los pantalones, en camisas que mezclan lisos con estampados y en el calzado. Inmaculada Tapia

(Texto) (Foto)

TIEMPO SEMANA

Madrid - El descenso de las temperaturas máximas en el Mediterráneo y las posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona son protagonistas meteorológicos del inicio de semana, en la que a partir del martes se espera que la llegada de un frente deje una situación de inestabilidad en la península, con nubes y precipitaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la inaguración de la Conferencia HearUs 2026 'Liderazgo de las mujeres afganas para alcanzar la justicia y la paz mediante la rendición de cuentas', en la sede del Ministerio (Marqués de Salamanca).

09:30h.- Madrid.- Madrid.- ELECCIONES PP.- Entrevista en Espejo Público de Antena 3 con Alberto Núñez Feijóo. Por la noche a las 21:10h entrevista en Telecinco.

09:30h.- Madrid.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de cataluña, Salvador Illa, participa en el ciclo "Los desayunos del Ateneo" que organiza el Ateneo de Madrid. (C/ Prado, 21). (Texto) (Foto) (Vídeo).

09:30h.- Barcelona.- FORO MEDITERRÁNEO.- La Unión por el Mediterráneo organiza un foro de alcaldes y representantes de ciudades mediterráneas para abordar cómo las autoridades locales pueden reforzar su papel en la gobernanza euromediterránea. Palau de Pedralbes (Texto).

10:00h.- Barcelona.- ELECCIONES PSC.- El cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos catalanes que organiza EFE con motivo de las elecciones generales. EFE (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Vídeo).

10:50.- Melilla.- Melilla.- El presidente de Ceuta, Juan Vivas, visita la ciudad de Melilla y firma un acuerdo para profundizar en las relaciones entre ambas ciudades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- ELECCIONS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el número tres de los republicanos al Congreso por Barcelona, Jordi Albert, participan en un ciclo de diálogos junto con la secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López. Sede de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16) y streaming en https://www.youtube.com/live/BIC33VfP0X8. (Texto)

12:30h.- Badajoz.- POLÍTICA TRANSICIÓN.- Mesa redonda de las Jornadas 'Transición Política y Archivos Personales', en la que intervienen los políticos Felipe González, Javier Rupérez y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación (Texto) (Foto).

17:00h.- Barcelona.- FORO MEDITERRÁNEO.- La Unión por el Mediterráneo organiza un diálogo sobre el empoderamiento de las mujeres, con la participación de la princesa de Jordania Rym Ali, presidenta de la Fundación Anna Lindh. Palau de Pedralbes (Texto).

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El candidato de Frente Amplio Ernest Urtasun, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Manuela Bergerot, junto a Nerea Pérez de las Heras y Elizabeth Duval participan en un el acto 'Frente a la censura, la cultura como derecho'. Moderado por Eudald Espluga. Espacio Rastro (Madrid).

19:00h.- Córdoba.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña en Córdoba junto a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Santander.- ELECCIONES PP.- El ex presidente José María Aznar participa en un acto con jóvenes junto a la presidenta de Cantabria y del PP en la comunidad, María José Sáenz de Buruaga. (Texto) (Foto).

19:30h.- Palencia.- ELECCIONES VOX.- Mitin del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en Palencia.

22:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Debate de los portavoces parlamentarios en TVE. Estudio 1 de Prado del Rey (Texto) (Foto) (Vídeo).

ECONOMÍA

08:00h.- Oviedo.- FUNCIONARIOS JUBILACIÓN.- El sindicato CSIF convoca una caravana de coches para exigir al Gobierno de Asturias que desbloquee el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos. Calle Ernesto Winter Blanco, 2.

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica los datos de coyuntura turística hotelera de octubre. (Texto)

09:30h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- La Cámara de Comercio e Inversiones de China en España (CCINCE) celebra el II Foro China-España de Energía Verde, que aborda cómo transformar el potencial renovable de España en nuevas industrias, un evento en el que también participa China Three Gorges International Corporation, una de las grandes eléctricas a nivel global.

10:00h.- Badajoz.- ENCUENTRO EMPRESARIAL.- El vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, preside la reunión constitutiva de la 'Red neurona', en el Convento San Juan de Dios, en Olivenza (Badajoz). (Texto) (Foto).

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, presenta una 'Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes' con propuestas de cara a las próximas elecciones. Círculo de Empresarios. C/ Fernando el Santo, 20. 1ª planta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- AIR EUROPA.- Comienzan las declaraciones en la causa que investiga presuntas irregularidades en las ayudas públicas concedidas a la aerolínea Air Europa, y en las que el juez ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que lo hará por videollamada. También están citadas laa presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque. Juzgado de instrucción nº 49, Plaza de Castilla 1. (Texto).

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, presentan sus propuestas dirigidas a las formaciones políticas ante las elecciones generales del domingo. Sede de CCOO. Calle Fernández de la Hoz, 12. (Texto)(Foto).

13:00h.- Madrid.- POLÍTICA MONETARIA.- El director general de Economía del BCE, Óscar Arce, participa en la jornada "The euro area in turbulent times: Economic challenges and the monetary policy", organizada por CUNEF Universidad y el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF). Salón de Actos (Edificio D, 1ª planta) de CUNEF Universidad (Calle de Beatriz de Bobadilla, 18, Madrid).

13:00h.- Madrid.- CENTROS DATOS.- La patronal de los centros de datos, Spain DC, celebra su congreso anual en un momento de expansión de los centros de datos, un acto en el que interviene su directora ejecutiva, Begoña Villacís, y en el que participan la directora general de Regulación de Aelec, Marta Castro, o la presidenta de AEE, Rocío Sicre. Auditorio Mutua Madrileña.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Martorell (Barcelona).- ISAK ANDIC.- Declaran nuevos testigos ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso Andic. Juzgado de instrucción número 5 (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO 3 %.- La Audiencia Nacional celebra la tercera jornada del juicio a 17 acusados de una rama del caso 3 % por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña para proyectos de infraestructuras con las declaraciones de testigos. C/ Génova (Texto).

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid celebra el juicio a Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', como presunta autora de una estafa masiva de más de 730.000 euros mediante la venta ficticia de viajes y entradas para carreras de MotoGP. C/ Santiago de Compostela, 96 (Texto)

10:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga el caso Koldo interroga al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por recibir presuntas mordidas a cambio de dar protección a la supuesta trama, Calle García Gutiérrez s/n (Texto)(Foto).

SOCIEDAD

Barcelona.- CURSO NEFROLOGÍA.- Expertos nacionales e internacionales participan en la 29ª edición del Curso de Nefrología de la Fundació Puigvert, dedicado este año a la Actualización en enfermedades genéticas del riñón (Update in Genetic Kidney Diseases). Recinte Modernista de Sant Pau (Texto)

00:00h.- Sevilla.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Delegación del Gobierno en Andalucía entrega los XIV Reconocimientos Menina a personas y entidades destacadas por su lucha contra la violencia de género Sala Antonio Machado. Fundación Cajasol

09:00h.- Cerdanyola del Vallès (Barcelona).- UNIVERSIDAD PERIODISMO.- La UAB entrega los Premios Ítaca a la reportera Almudena Ariza y al periodista radiofónico Luis del Olmo. Campus Bellaterra (Texto)

09:30h.- Zaragoza.- DESCARBONIZACIÓN ENCUENTRO.- El Pacto Climático Europeo, Ecodes, la embajadora Clara Arpa y el Ayuntamiento de Zaragoza organizan el encuentro 'La descarbonización de la industria: herramientas para avanzar hacia la transición ecológica'. Acuario de Zaragoza.

10:00h.- Barcelona.- SERVICIOS SOCIALES.- El Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) presenta el informe Servicios sociales e itinerarios de inclusión, en un acto que cerrará el conseller de Derechos Sociales e inclusión, Raúl Moreno, quien atenderá los medios de comunicación junto con uno de los autores después Sala Moragas. El Born. Museo de Historia de Barcelona (Plaza Comercial, 12) (Texto).

11:00h.- Villanueva de la Cañada.- ESPACIO ASTRONAUTAS.- Los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García participan en un encuentro con estudiantes en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) coincidiendo con el cuarto aniversario de su selección como astronautas de la Agencia Espacial Europea. ESAC, Villanueva de la Cañada (Madrid) (Texto).

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid 25N convocan una rueda de prensa, con motivo de la manifestación este miércoles por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Calle Señores de Luzón, 3 , 2º Izq

11:00h.- Madrid.- JORNADAS ENFERMERÍA.- Un centenar de profesionales sanitarios se reúnen para aprender con simulación cómo a atender a neonatos en situación de riesgo, en una jornada organizada por la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM).

11:30h.- Madrid.- IGUALDAD LGTBIFOBIA.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) presenta el informe 'Estado LGTBI+ 2026. Estado Socioeconómico: el impacto de la LGTBIfobia'. C/ Chinchilla, 4. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SALUD INFANCIA.- El Comité de Bioética presenta su informe Impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia Instituto de Salud Carlos III. Avenida Monforte de Lemos, 5 (Texto)

13:00h.- San Sebastián.- LIBRO PRESENTACIÓN.- Presentación de 'El liderazgo se cocina', el nuevo libro de Adela Balderas, profesora de Basque Culinary Center, en un acto en el que participan Pedro Subijana y Elena Arzak Basque Culinary Center (sala 310)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La obra 'Museo de los relámpagos ' sirve a los codirectores Shaday Larios y Jomi Oligor a contar las historias que se ocultan en los objetos que se custodian en las colecciones de los museos Teatro María Guerrero (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La compañía de teatro visual, títeres y objetos RubiK al Kuadrado presenta su nuevo espectáculo 'Oniro', la transición de una niña de la infancia a la madurez Teatro María Guerrero (Texto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Los dramaturgos y directores Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti se vuelve a unir en 'Quiero imaginar un mundo', un texto que han creado junto a los Nuevos Dramáticos -menores de 8 y 10 años- para abordar la paz como tema universal y cotidiano Teatro María Guerrero (Texto)

12:00.- San Millán de la Cogolla.- OBSERVATORIO ESPAÑAOL - El Observatorio Global del Español analiza sus retos para 2027 durante su pleno anual, que se celebra en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla, con la asistencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. Monasterio de Yuso (Texto).

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA TEATRO.- La Fundación SGAE y la Academia de las Artes Escénicas de España celebran la mesa redonda 'Sanchis Sinisterra, testigo y cómplice de las dramaturgias rioplatenses', una conversación con el autor de '¡Ay, Carmela!', como parte del ciclo 'Interautor Teatro 2026' Sala Manuel de Falla de la sede de SGAE en Madrid (C/Fernando VI, 4)

18:00h.- Granada.- FESTIVAL CINE.- El actor José Coronado recibe el Lorca de Honor a su trayectoria cinematográfica. Teatro Isabel la Católica de Granada (Foto)

19:00h.- Madrid.- PREMIO BMW.- La reina Sofía preside la ceremonia de entrega de la 41ª edición del Premio BMW de Pintura. Teatro Real. Plaza Isabel II, s/n. (Texto) (Foto).

EFE

ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245