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Elda (Alicante), 22 nov (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este domingo que la campaña electoral es “el retrato de un hombre solo”, en referencia al presidente Pedro Sánchez, de quien ha dicho que dirige “un gobierno que termina”.

En un encuentro con cargos valencianos del PP en el Museo del Calzado de Elda (Alicante), entre ellos el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, Tellado ha considerado que “Sánchez se ha quedado completamente solo haciendo esta campaña” ya que “no tiene a su faro moral”, José Luis Rodríguez Zapatero, “caído en desgracia por sus imputaciones, ‘joyones’ y poca vergüenza”.

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También ha citado que se le han caído su portavoz nacional, Montse Mínguez, “al estallarle su hipocresía con la vivienda”, igual que “el ‘hooligan’ de las redes sociales, Óscar Puente, dimitido por unas negligencias con resultado de muertes en accidentes”, y también “su gran estratega, su número dos José Luis Ábalos, hoy en Soto del Real, en prisión por corrupto”.

Ha citado más exdirigentes como “el fontanero” Santos Cerdán, del que ha dicho que “le hizo las listas hace tres años y le acompañaba a los actos electorales en 2023, quien está pendiente de juicio por corrupción” y también al “gurú de las encuestas, Paco Salazar”, mientras que ha añadido que tampoco participan en la campaña “juguetes rotos vapuleados en las urnas autonómicas: Pilar Alegría y María Jesús Montero”.

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“Y para colmo de la soledad sus vicepresidentes Carlos Cuerpo y Sara Aagesen se niegan a ir en las listas del PSOE”, ha sostenido Tellado, para quien “al acabar el debate del jueves (el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, Sánchez se quedó solo en la penumbra del plató de televisión” en una imagen que él interpretó como “el reflejo de un gobierno que termina”. EFE

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