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Madrid, 22 nov (EFE).- El Gobierno enviará un "requerimiento" a la Comunidad de Madrid para que revoque las instrucciones enviadas a los centros educativos de la región en las que se exige "deber de neutralidad" a los docentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje este domingo en la red social X en la que anuncia el citado requerimiento y denuncia la "represión" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra los derechos de los profesores.

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Las instrucciones que la Comunidad de Madrid ha enviado a los equipos directivos de los centros públicos de enseñanza exigen el "deber de neutralidad" ante los alumnos, prohibiendo a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la huelga educativa que mantiene el sector desde el pasado 14 de octubre.

El mensaje de Sánchez incluye fotografías de dos documentos: uno es un formulario de denuncia con el que "el franquismo censuraba la libertad ideológica”, y otro el formulario con el que la Comunidad de Madrid “pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI", explica Sáncherz.

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El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección subraya que no se trata de “un 'fake'" ni de una exageración, y advierte de que el formulario de la Comunidad de Madrid es "la represión volviendo a nuestras vidas”.

El mensaje de Pedro Sánchez se produce un día después de que un total de 165 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de otros tantos centros educativos madrileños se hayan adherido, en apenas 24 horas, a un manifiesto de rechazo a la instrucción remitida por la Consejería de Educación para imponer el "deber de neutralidad" y de "educar, no adoctrinar".

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El manifiesto expresa "profunda preocupación y rechazo" ante el hecho de que, "bajo el argumento de la neutralidad, se pretenda limitar la libertad de expresión" o "silenciar reivindicaciones legítimas" del profesorado.

Los sindicatos de profesores han anunciado que impugnarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las citadas instrucciones y pedirán "medidas cautelarísimas para su suspensión inmediata". EFE

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