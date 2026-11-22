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Barcelona, 22 nov (EFE).- El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' ha destacado "la reacción" de su equipo, que remontó este domingo una desventaja de dos goles para derrotar al Villarreal (3-2) en LaLiga EA Sports, aunque ha subrayado que los azulgranas deben "trabajar" para empezar mejor los encuentros.

"Entramos mal al partido y encajamos dos goles muy pronto, pero me quedo con la reacción del equipo, pero hay que trabajar para que no nos pase. Un 0-2 contra un equipo así no se remonta todos los días", ha afirmado el internacional español en declaraciones a 'DAZN'.

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Pese a admitir que "hay cosas a mejorar", Pedri ha destacado que en la primera mitad generaron "muchas ocasiones para hacer goles y no entraba el balón", y ha añadido que en la segunda mitad el equipo catalán entró "mucho mejor y se vio otro Barça".

El centrocampista azulgrana ha elogiado a su compañero Frenkie de Jong, reconvertido a defensa central: "Es un jugador fuera de lo común, es espectacular. Con la cualidades que tiene podría jugar hasta de portero. Muchas veces se le critica de más".

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Y también ha mostrado su desacuerdo con el jugador del Villarreal Santi Comesaña, que minutos antes opinó que las protestas de los jugadores del Barça influyó en el criterio arbitral en la segunda mitad.

"Siempre hay presión a los árbitros de todos lados. Yo opino que Moleiro debería haber sido expulsado por un par de acciones en las que es injusto que no vea la roja", ha comentado. EFE

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