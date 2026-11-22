Guardar

Cangas de Morrazo (Pontevedra).- El portero croata Ivan Panjan, decisivo con su actuación para que el Frigoríficos del Morrazo sumara la segunda victoria del curso ante el Proin Sevilla, señaló que durante la semana habían trabajado mucho “con el vídeo” para mejorar el rendimiento defensivo.

“Durante la semana trabajamos mucho la defensa. Hemos trabajado mucho con el vídeo para mejorar. En los últimos tres partidos no estuvimos bien, pero el equipo siempre se entrega. Nos merecíamos esta victoria”, comentó Panjan.

PUBLICIDAD

El jugador balcánico dijo estar “muy feliz” por haber conseguido la primera victoria en O Gatañal, donde el próximo fin de semana volverán a recibir al Caserío Ciudad Real.

“Ahora tenemos que seguir, no podemos parar. Nuestra afición también merecía que le dedicáramos una victoria porque ellos siempre están con el equipo. Los jugadores hablamos mucho entre nosotros y eso es importante para seguir creciendo”, sentenció. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jpd