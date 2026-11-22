Pamplona, 22 nov (EFE).- Un gol de Budimir en el minuto 20 dio los tres puntos al Osasuna frente al Málaga. El equipo rojillo sufrió tras el descanso ante la reacción del conjunto andaluz. EFE

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