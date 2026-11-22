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Madrid, 22 nov (EFE).- Daniel Miret, entrenador del Joventut de Badalona, habló sobre las opciones de su equipo de estar en la Copa el Rey tras perder en su visita al Real Madrid y dijo que se ven capaces de conseguir el objetivo aunque está "muy difícil" y tienen un mes de diciembre "con mucha exigencia".

"La Copa sigue siendo el objetivo. Hemos de hacer muy buenos resultados para conseguirla. Vamos a poder sacar todos estos partidos si somos capaces de seguir jugando así. No hemos ganado más porque no hemos sido capaces de tener a todas las piezas o a muchas de las piezas. Hemos ido a partidos con cuatro bajas de una plantilla que no es de dieciséis. Creo que somos capaces de conseguir luchar por estar en la Copa. Es muy difícil. Tenemos un mes de diciembre con mucha exigencia", dijo.

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"El primer objetivo era ganar la Supercopa, la ganamos y eso también es una cosa que ha generado expectativas. Nuestra felicidad, relacionada con las expectativas, evidentemente no es alta. Creo que somos un muy buen equipo. Hemos tenido una serie de circunstancias que han sido complicadas y la reacción del equipo y la reacción del club está siendo positiva para no quemar a los que tenemos", añadió en rueda de prensa.

Sobre el partido de este domingo, en el que perdieron por 91-88, declaró: "Creo que ha sido un partido muy ajustado y que al final ellos han merecido ganar. Hemos hecho un partido de mucha concentración, de mucha disciplina. Hemos sido capaces de cuidar bien el balón, hemos sido capaces de ejecutar el plan de partido".

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"Venimos de una situación donde a todos nos gustaría tener más minutos de entrenamiento, más rodaje juntos porque hemos tenido diferentes situaciones con muchos jugadores. Y creo que hemos hecho un partido que demuestra que a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, somos capaces de venir aquí, de ser un equipo reconocible", agregó.

En el partido destacó el base Ricky Rubio: "Pienso que Ricky nos hace mejores a todos en todos los sentidos, porque como persona tiene una capacidad de ayudar que lo demuestra en la pista y fuera de la pista tiene una influencia muy grande para todo. Como jugador pues tiene un talento que siempre está al servicio del equipo y juega y entrena y se dedica a todo lo que se refiere al club y a la dinámica del equipo con el corazón, con su esfuerzo".

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"Es uno de los jugadores que nos hace ser un buen equipo, lo hace desde el rol y desde el papel necesario en cada momento. Ha jugado un muy buen partido, con mucha personalidad. Nos ha liderado en momentos delicados y se ha vaciado y así es mucho más fácil. Creo que tenemos otros líderes también en el equipo, a su manera, que se complementan bien y se respetan, como son Lapro y Ante. Es muy importante que estén los tres", señaló. EFE