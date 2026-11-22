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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Valencia. El Levante y el Elche cierran este lunes en el Ciutat de València la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports en un duelo autonómico decisivo en la lucha por salir de la zona de descenso, en la que ambos están ahora inmersos tras el triunfo del Valencia.

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FÚTBOL COPA DEL REY SORTEO

Las Rozas (Madrid). El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, que se celebra este lunes, cuenta con la participación de 15 equipos de Primera División, que volverán a enfrentarse a otros tantos clubes de Primera RFEF y Segunda RFEF y al único procedente de la Copa Federación, el Sestao River, que sigue en la competición tras eliminar al Espanyol.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El Real Madrid y el Betis ultiman este lunes la preparación para el regreso a la Liga de Campeones, en la que el primero, segundo, recibe al PSV Eindhoven, vigésimo cuarto, mientras que el segundo, undécimo, viaja a Eslovaquia para jugar contra el Slovan de Bratislava, colista.

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MOTOCICLISMO MUNDIALES (ANÁLISIS)

Redacción deportes. El español Marc Márquez ha logrado su objetivo de ser campeón del mundo por octava vez en MotoGP y la décima en su carrera deportiva, no sin sufrir hasta el último momento, como también deberán hacer los españoles Manuel González e Izan Guevara para dirimir el cetro de Moto2 en la última carrera de la temporada. Por Juan Antonio Lladós.

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CICLISMO PAPA

Roma. El Papa León XIV recibe este lunes en audiencia en el Vaticano a un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas, Mariana Pajón o Demi Vollering, en un encuentro organizado por el Dicasterio vaticano para la Cultura y la Educación y por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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AGENDA INFORMATIVA

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AJEDREZ

- Previa del Campeonato del Mundo de ajedrez, que enfrenta en Ginebra al vigente campeón, el indio Gukesh Dommaraju, y el uzbeko Javokhir Sindarov.

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AUTO-MOTO

- Abu Dabi Desert Challenge, última de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

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BALONCESTO

- La selección masculina de baloncesto se concentra en Guadalajara para preparar los dos próximos partidos de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027: en Montenegro el jueves 26 y en Santiago de Compostela, ante Grecia, el domingo 29 (19.40. Palacio Multiusos).

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- Euroliga. Última hora de los partidos de la 14ª jornada Valencia Basket-Panathinaikos y Barça-Fenerbahçe.

- NBA: Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies y Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers (01.00), Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets y Toronto Raptors-Milwaukee Bucks (01.30), Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers y New Orleans Pelicans-Phoenix Suns (02.00), Houston Rockets-Los Angeles Clippers (02.30) y Los Angeles Lakers-Utah Jazz y Sacramento Kings-San Antonio Spurs (04.00).

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BALONMANO

- Liga Europea. Última hora de los partidos de la quinta jornada Buzau-Fraikin Granollers, Hafnarfjordur-Irudek Bidasoa Irún, Gummersbach-Dicorpebal Logroño La Rioja y Bathco Torrelavega-Benfica.

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CICLISMO

- El Papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a casi un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas o Demi Vollering. (FOTO)

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FÚTBOL

- Copa del Rey. Sorteo de la segunda eliminatoria (12.30).

- LaLiga EA Sports. 13ª jornada: Levante-Elche (21:00). (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. 15ª jornada. Ceuta-Almería (20.30).

- Liga F. 12ª jornada: Espanyol-Valencia (20.00).

- Mundial sub-17 de Catar (hasta 13): España-Fiyi (13.30).

- Liga inglesa. 11ª jornada: Brentford-Everton (21:00).

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de la 5ª jornada Real Madrid-PSV Eindhoven y Slovan Bratislava-Betis.

. Real Madrid. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa de Jose Mourinho a las 13.00 en Valdebebas.

. PSV Eindhoven. Ruedas de prensa a las 17.15 y entrenamiento a las 18.00 en el Bernabéu.

. Betis. Rueda de prensa de Manuel Pellegrini a las 18.15 y entrenamiento a las 19.00 en el estadio.

. Slovan. Rueda de prensa a las 14.00 en el estadio.

- La RFEF presenta 'Érase una vez en América', el cómic que revive el título mundial de España, con la participación de Luis de la Fuente (11.00. Espacio Movistar, Gran Vía 28).

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino.

. ¿Quién es quién en Palmeiras?. Por Carlos Meneses (Texto) (FOTO)

. ¿Quién es quién en Estudiantes?. Por Sebastián Rodríguez Mora. (FOTO)

. Claves de una Copa Libertadores que llega a la final con récords, millones y curiosidades. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. 9ª jornada. Illes Balears Palma-Inter JP Financial (20.30).

- Liga de Campeones. Octavos de final, ida: MNK Olmissum-Barça (20.00) y ElPozo Murcia-Anderlecht (20.30).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Portugal, en el que Marc Márquez logró su décimo título mundial (octavo de MotoGP). Marc Márquez logra su objetivo de ser campeón, González y Guevara dependen de sí mismos. Por Juan Antonio Lladós.

- Madrid. Encuentro con Marc Márequez al regreso del Gran Premio de Portugal, donde el domingo logró su décimo título mundial y el octavo en MotoGP (12:30. Fitz Madrid. Princesa, 1).

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TENIS

- Previa de la fase final de la Copa Davis, que empieza el martes en Bolonia (Italia).

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EFE/dep

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