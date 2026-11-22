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El Pinar (El Hierro), 22 nov (EFE).- Salvamento Marítimo y Guardia Civil han coordinado este domingo el rescate de un cayuco con 22 personas a bordo, entre ellas una mujer y tres menores, que es la tercera embarcación que arriba este domingo al puerto herreño de La Restinga.

Aunque inicialmente se había informado de que este tercer cayuco se había localizado a 42 millas de la costa de El Hierro, la embarcación realmente se detectó a unas 4,2 millas de la isla canaria, según han precisado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

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En concreto, a las 9:30 hora canaria la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil avistó esta embarcación a 4,2 millas de La Restinga y reportó que procede a escoltarlo, añadieron las fuentes.

A continuación el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Acrux que, ya cerca de puerto, relevó en la escolta a la patrullera y procedió al atraque del cayuco.

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En el puerto herreño desembarcaron 22 personas en aparente buen estado de salud, entre ellas 1 mujer y 3 menores, que relataron a su llegada que habían partido hace cinco días desde la localidad de Mboro, en Senegal.

Previamente Salvamento Marítimo y Guardia Civil habían coordinado la escolta hasta La Restinga de otros dos cayucos con un total de 157 personas de origen subsahariano a bordo, con lo que de momento en las primeras horas de este domingo han llegado 179 migrantes a la isla de El Hierro. EFE

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(foto)