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Madrid, 22 nov (EFE).- Kenan Kamenjas, pívot bosnio del Baskonia, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la novena jornada de la Liga Endesa gracias a su gran actuación en su segundo partido en el equipo vitoriano, que acabó perdiendo el derbi vasco frente al Surne Bilbao Basket por 84-80.

Tras su gran debut como baskonista, anotando 15 puntos, capturando ocho rebotes y sumando 22 créditos de valoración ante el Real Madrid, Kamenjas volvió a exhibirse este domingo en un partido en el que en los 33 minutos y 6 segundos que permaneció en pista sumó 24 puntos, gracias a sus 8/11 en tiros libres y 8/9 en lanzamientos de dos.

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Además, capturó 12 rebotes (8 defensivos y 4 ofensivos), repartió una asistencia y recibió 8 faltas, lo que se tradujo en una valoración de 39 créditos de valoración que le permiten ser nombrado por primera vez en su carrera Mejor Jugador de la Jornada. EFE