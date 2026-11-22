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Pamplona, 22 nov (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Funes, señaló tras perder contra Osasuna que “pasan las semanas y no somos capaces de ganar”, asegurando que deben dar “un punto de más, o por lo menos intentarlo”.

“Una película que se repite muchas veces, estamos ahí, compitiendo en el partido, pero no somos capaces de sumar, de ganar, son muchas semanas. Hace falta un poquito más, si no, será muy difícil”, reconoció el técnico del Málaga tras una nueva derrota, esta vez en Pamplona.

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Mensaje a la afición: “Es la parte más dura, lo que más nos duele es ver a toda la gente que no sigue y que no deja de empujarnos. Agradecerles que hayan estado y el esfuerzo que ellos ponen es el premio que no les dan”.

“Los jugadores están capacitados y lo van a demostrar. Estoy convencido que durante el año lo van a demostrar porque sabemos de su valía. Ha habido muchos partidos en los que hemos estado cerca y no se consigue, pasa semana tras la semana. Este encuentro de hoy, si lo haces con dos victorias por detrás, pues va pesando menos. Pero la realidad es que pasan las semanas y no somos capaces de ganar. Hace falta poner algo más, porque con esto está claro que no nos da”, continuó.

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“Va con el brazo arriba y le abre la cabeza, por eso había sangre. Ya no quiero comentar más de eso, que tampoco podemos escusarnos en decisiones arbitrales. Igual hemos entendido que era tarjeta roja, tanto como su sangre, pero la interpretación ha sido otra”, ha dicho sobre la entrada de Osambela sobre uno de sus futbolistas, que finalmente terminó en amarilla.

Funes fue sincero: “Al final asumo la responsabilidad, porque el entrenador es el primer responsable de todo. A partir de ahí, pensar en qué decisiones mías pueden ayudar al equipo”. EFE

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le/jl