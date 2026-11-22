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Vigo, 22 nov (EFE).- Fran Escribá, entrenador del Real Valladolid, consideró que el gol anulado a Ángel Arcos, que hubiera sido el 2-0 para el Celta Fortuna en el minuto 84, fue un acierto del colegiado José Ántonio Villalobos porque, a su juicio, había “una o dos faltas” en el inicio de la jugada.

“Nosotros lo habíamos visto claro en el banquillo, hay falta a dos jugadores nuestros. Me quedo incluso con la duda del gol que nos anulan a nosotros antes. El equipo ha hecho todo para lograr el empate, hemos acabado con un equipo muy ofensivo y, probablemente, el mejor del Celta Fortuna haya sido su portero, que hoy ha estado brillante”, manifestó.

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En ese sentido, dijo que le pareció “muy bien” lo que hizo el árbitro andaluz en esa acción porque “dio continuidad a la jugada y luego revisa la jugada al acabar en gol”.

“Para eso está el VAR. Y la nuestra tenía que ser igual, pero yo en esa no veo falta. Lo que nos han trasladado es que Rubio empuja al que desplaza al portero del Celta Fortuna”, reveló.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico del conjunto vallisoletano admitió que su equipo “entró mal” a la segunda parte y eso lo aprovechó el filial celeste para adelantarse.

“En el descanso hablamos de darle continuidad a lo que habíamos hecho en la primera pero teniendo más ataque posicional para ser más peligrosos en los últimos metros, como lo fuimos en la jugada de Dani Pérez en la primera parte. Pero entramos mal y ellos se pusieron por delante. A partir de ahí, hicimos muchos cambios ofensivos con la idea de ser más profundos por fuer”, explicó. EFE

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