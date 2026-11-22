Guardar

(Actualiza los datos de la NA7036)

El Pinar (El Hierro), 22 nov (EFE).- Salvamento Marítimo y Guardia Civil han escoltado este domingo hasta el puerto herreño de La Restinga a dos cayucos con 157 personas en total a bordo, al tiempo que se ha detectado otra embarcación a unas 42 millas de la costa.

PUBLICIDAD

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE de que desde la pasada medianoche el centro de la sociedad estatal en Tenerife ha coordinado la escolta en distintas horas de dos cayucos al puerto de La Restinga.

En ambas operaciones intervinieron la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la salvamar Diphda.

Del primer cayuco desembarcaron 74 personas de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 3 menores.

Según han relatado fuentes de los servicios de emergencias en el puerto de La Restinga, esta embarcación habría partido hace siete días de Thies en Senegal y a bordo viajaban personas de este país y de Guinea Conakry.

PUBLICIDAD

Todos presentaban buen estado de salud y no ha sido preciso derivar a ninguna persona al hospital.

Por su parte en el segundo cayuco viajaban 83 personas, entre ellas 13 mujeres y 12 menores, que han relatado que llevaban cinco días de navegación desde Sant Louis en Senegal y sus ocupantes son de nacionalidad senegalesa y de Mali.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo Salvamento Marítimo ha informado de la localización de un tercer cayuco a unas 42 millas de la costa herreña.

En la tarde noche de ayer sábado no hubo en Canarias ningún rescate o escolta de cayucos o pateras, ha añadido Salvamento Marítimo. EFE

1010832