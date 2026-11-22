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Barcelona, 22 nov (EFE).- El temporal de viento que se ha registrado este domingo en Barcelona ha derribado de nuevo unas trescientas laminas de vidrio de la instalación 'Pavelló-Laberint' del pabellón Mies van der Rohe.

Se da la circunstancia de que hoy era el última día de exposición de esta instalación, que ya sufrió la rotura de láminas de vidrio el día de su inauguración, el pasado día 12.

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Fuentes municipales han informado a EFE de que la rotura de las laminas no ha ocasionado daños personales y que, dado que hoy era el último día de la instalación, se procederá a retirarla a partir de mañana.

El temporal no ha afectado, sin embargo, a las vidrieras del propio pabellón Mies van der Rohe, según las mismas fuentes.

La instalación 'Pavelló-Laberint', de Ciro Najle y Josep Ferrando, recorría con vidrios el podio del emblemático pabellón Mies van der Rohe para crear "un laberinto de vidrio" que reavivaba "la tensión latente del espacio" para destacar "la superficie sin masa y el espacio ilimitado" e intensificar "la idea de una arquitectura que expone rigurosamente su fragilidad".

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Esta instalación formaba parte del programa oficial de los eventos organizados con motivo de la celebración este 2026 de Barcelona como capital mundial de la arquitectura. EFE