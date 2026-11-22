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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El árbitro noruego Espen Eskas será el encargado de dirigir el martes Real Madrid-PSV en el estadio Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que el francés Jerome Brisard impartirá justicia en el Slovan Bratislava-Betis.

Eskas, de 38 años, ya ha dirigido al Real Madrid anteriormente en tres ocasiones. La primera el 20 de septiembre de 2023 en la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Unión Berlín en el Santiago Bernabéu (1-0). La segunda el 29 de enero de 2025, también en la fase de grupos, contra el Stade Brestois como visitante (0-3), y la tercera contra el Mónaco (6-1) en el Bernabéu este mismo año, el 20 de enero.

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El colegiado noruego estará secundado en las bandas por sus compatriotas Jan Erik Engan y Alf Olav Rossland, mientras que en el VAR estará el inglés Darren England.

En Bratislava, Jerome Brisard, de 40 años, hará su debut en Liga de Campeones tras su experiencia previa en Liga Europa y Liga Conferencia.

Como asistentes estarán los también franceses Aurelien Berthomieu y Benjamin Pages y en el VAR el alemán Robert Schroder. EFE