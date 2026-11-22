Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El campeón en título Máximo Quiles (KTM) ha sumado su duodécima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Portugal de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Portimao, por delante del finlandés Rico Salmela (KTM) y el español Adrián Fernández (Honda). EFE
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