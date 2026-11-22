Guardar

Barcelona, 22 nov (EFE).- El Barcelona reafirmó su liderato en la Liga F Moeve tras golear al Athletic Club (6-0), en una duodécima jornada en la que el Real Madrid también cumplió con una remontada ante el Granada (1-5) para mantenerse a su estela y el Sevilla cayó a puestos de descenso tras perder a domicilio ante la Real Sociedad (1-0).

El equipo que dirige Pere Romeu encarriló el encuentro a balón parado, con un tanto de Aïcha Cámara y otro en propia puerta de Elene Gurtubay. Tras el descanso, Caroline Graham, autora de un doblete, lideró la goleada azulgrana, que completaron Pajor y la joven Mayssa Baha, para permitir al líder conservar sus cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación de cara al parón por selecciones.

PUBLICIDAD

A su estela continúa el Real Madrid, que se reencontró con la victoria en la Liga F después de dos empates consecutivos y se mantiene en la segunda posición tras golear al Granada (1-5).

El conjunto blanco tuvo que remontar el tanto inicial de Raquel Gil, pero encontró en la neerlandesa Lotte Keukelaar, autora de un doblete, a una de sus grandes protagonistas. Signe Bruun, Athenea del Castillo y Arianna Caruso completaron la goleada del equipo que dirige Pau Quesada.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Madrid CFF se impuso al Costa Adeje Tenerife (0-3) en un duelo directo por los puestos de cabeza y escaló hasta la cuarta posición de la clasificación tras doce jornadas, aprovechando también la derrota del Athletic Club.

La expulsión de Elba Vergés, tras la intervención del videoarbitraje en el minuto 16, allanó el camino del conjunto madrileño, que llegaba al encuentro después de encadenar dos derrotas ligueras.

PUBLICIDAD

Hasnaht Ubamba y Emilie Holt encarrilaron el triunfo antes del descanso, mientras que Inés Konan estableció el definitivo 0-3 en la segunda mitad. Con estos tres puntos, el Madrid CFF se sitúa cuarto, a cinco puntos de los puestos europeos.

La Real Sociedad, por su parte, mira hacia la zona alta de la clasificación después de imponerse por la mínima al Sevilla (1-0). Un tanto de Claudia Florentino en el minuto 55 decantó un encuentro disputado y dejó al conjunto hispalense en puestos de descenso. EFE

PUBLICIDAD

avm/ism