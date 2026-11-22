22/11/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un acto de campaña celebrado este domingo en Eivissa POLITICA PSIB

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son "fundamentales" porque determinarán "el dibujo de España en la próxima década".

De este modo se ha expresado este domingo durante su participación de un acto de campaña celebrado en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) y en el que también ha participado la 'número tres' de la lista del PSIB al Congreso, Milena Herrera.

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Bolaños ha contrapuesto el planteamiento de los socialistas, el de "una España que quiere avanzar, progresista y de futuro", con el de la derecha, a su parecer centrado en "regresar al pasado" y con cargos "nostálgicos del franquismo, machistas o xenófobos".

"No estoy inventando nada. Es gente que llevan en sus listas el PP y Vox que, en definitiva, son lo mismo", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación.

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El ministro, además, ha asegurado que están notando un nivel de movilización "altísimo" y ha llamado a una "movilización absolutamente masiva" que permita "parar en seco a esa ola ultra que ya se ha parado en lugares como Estados Unidos".

EL CARA A CARA

Sobre el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Bolaños ha considerado que el socialista fue respetuoso y educado y habló de su proyecto político, aunque ha reconocido que "para algunos fue una sorpresa porque querían ver algo distinto".

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Por el contrario, ha proseguido, Feijóo no sorprendió aunque contara "mentiras exageradamente grandes" y fuese "maleducado". ""Este el nivel de la derecha y la ultraderecha", ha criticado.

Él, ha dicho, hubiera preferido que Feijóo hubiera aclarado si quiere acabar con la ley de eutanasia o privatizar el sistema de pensiones. "El programa del PP y Vox es difícil conocerlo y tendremos que ir sabiéndolo cuando asome la patita", ha vaticinado. "Su programa es de recortes y el nuestro de avances", ha añadido.

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EIVISSA Y FORMENTERA

Bolaños también ha dedicado parte de su intervención a hablar sobre Baleares y, más concretamente, Eivissa y Formentera, las dos islas que ha visitado este domingo. A su juicio, el proyecto del PSOE es "fundamental" para todo el archipiélago.

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Bolaños ha pedido que en Ibiza los progresistas voten sus candidaturas al Congreso y al Senado y ha querido dirigirse a la gente "sensata y bien informada" para pedirles el voto. "Es la garantía de que no tengamos un Gobierno plagado de ultraderechistas, cosa que no pasaba desde la dictadura", ha advertido.

En relación a la situación de la Justicia en la isla, el ministro ha recordado las reformas "profundas" de un sistema "olvidado durante décadas" que han supuesto la implantación de unos Tribunales de Instancia que ya dan "buenas cifras".

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El partido judicial ibicenco, en dos años, ha aumentado un 50 por ciento, con cinco plazas de magistrados más, la capacidad de contar con nuevos jueces en la isla, ha destacado. También ha avanzado que las obras pendientes en los juzgados ya están en marcha.

Sobre el problema de la vivienda, ha dicho ser consciente de que en la isla la crisis se agrava por la masificación, los pisos turísticos y las plazas hoteleras.

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"Hemos puesto en marcha muchas políticas", ha asegurado Bolaños, quien se ha comprometido en la próxima legislatura a trabajar en medidas como limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros.