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Pamplona, 22 nov (EFE).- Jagoba Arrasate puso en valor los tres puntos sumados este domingo ante el Málaga y destacó la importancia de la vuelta de Aimar Oroz, aunque reconoció las dificultades del equipo para cerrar el encuentro y que tiene “margen de mejora” para las próximas semanas.

“Así lo demuestra el sufrimiento final. Creo que era un partido para ganarlo sí o sí, nos ha costado arrancar, luego hemos tenido un tramo muy bueno y no hemos terminado nada bien. ponernos con 15 puntos, con el tramo de partido que viene ahora, era lo más importante para nosotros”, analizó el de Berriatúa sobre lo visto en El Sadar ante el Málaga.

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Afirmó que les faltó anotar el segundo gol para la tranquilidad y para el devenir del encuentro. "Cuando vas 1-0 te entran esas dudas, necesitas guardar eso, un poco todo, y ellos han tenido personalidad con el balón y nos ha tocado juntarnos y remangarnos. Tenemos margen de mejora. Contento, pero tenemos que mejorar”, agregó.

“La vida es más fácil con Aimar, todo fluye mejor, no sabía para cuánto estaba. Ha aguantado 60 minutos a gran nivel y bueno, lo tenemos que aprovechar, encantado de que esté. Hoy estaba muy cansado, pero su vuelta es una gran noticia”, dijo sobre el ‘10’ rojillo.

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Sobre la posible expulsión de Osambela, que terminó en amarilla, Arrasate fue claro: “No la he visto repetida. Conozco al chaval y no habrá uno más noble. Con maldad no habrá ido, seguro. La de Catena dice que el jugador iba hacia afuera y no era”. EFE

le/sab