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Turín (Italia), 22 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó este domingo, tras ganar la final de las Finales ATP contra el alemán Alexander Zverev, que levantar este título es algo que lleva persiguiendo "desde hace muchísimo tiempo", y que este domingo necesitaba poner en práctica las tres 'C' que su abuelo siempre le enseñó: "Cabeza, corazón y cojones".

"Significa muchísimo para mí. Creo que, en la final de hoy, necesitaba poner en práctica las tres 'C', esas que mi abuelo siempre me dice que debo tener y demostrar cada vez que salto a la pista, en cada partido y en cada entrenamiento", dijo, todavía sobre la pista.

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"Él está viéndome desde casa, así que quiero decirles a mis abuelos que los quiero mucho. Sé que están viendo esto desde casa. Y, en español, las tres «C» son: cabeza, corazón y cojones. En inglés: head, heart, balls", manifestó.

Alcaraz conquistó la también conocida como Copa de Maestros por primera vez en su carrera, un torneo que lleva siendo un objetivo "durante tanto tiempo".

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"Esta semana, la verdad que hemos jugado un grandísimo tenis todos los días. Toda la semana ha habido problemas, ha habido dificultades, hemos pasado por momentos muy difíciles y junto a mi equipo, junto con gente de casa, gente, mis amigos, mucha gente, familia ha venido", subrayó.

"Todos ellos han contribuido de que yo me sienta bien, de que yo pueda jugar a un grandísimo tenis y la verdad que hemos puesto todo lo que ha estado en nuestra mano para tener una oportunidad buena, para tener oportunidades y yo creo que me las he ganado y sobre todo he ido a por ellas en todo momento para conseguirlas, por eso estoy muy, muy contento y yo creo que es una semana que no ha podido terminar de mejor manera", concluyó, visiblemente emocionado. EFE

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