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Murcia, 22 nov (EFE).- Carlos Alcaraz continúa haciendo historia a base de grandes triunfos y el conseguido este domingo en las Finales ATP (6-2 y 7-6 (7)) ante el alemán Alexander Zverev, además de conveertirle en el tercer español en ganar la competición, le sitúa en el selecto club de Novak Djokovic, Roger Federer y Andre Agassi.

El joven tenista murciano, de 23 años y actual número 3 del mundo ya presume de poseer los cuatro Grand Slam -dobletes en el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024) y el trofeo del Abierto de Australia en este 2026- y también las Finales ATP.

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Un logro hasta ahora solo conseguido por el serbio Djokovic -24 major y siete Finales ATP, el suizo Federer -20 grandes y seis títulos de la Copa de Maestros- y el estadounidense Andre Agassi -ocho Grand Slam y una corona de maestro-.

Sin embargo, Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slam, no conquistó nunca el entorchado que acaba de llevarse Alcaraz y su tope llegó en las finales de 2010 y 2013, en las que fue subcampeón.

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Para el de El Palmar esta ha sido su cuarta participación en el torneo que cierra la temporada en el circuito ATP -en 2022 no jugó por lesión- y elevó el listón tras caer en la final de 2025 frente al italiano Jannik Sinner por 6-7 (4) y 5-7. EFE

Ij/apa