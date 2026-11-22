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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a todos los españoles "votasen lo que votasen" en anteriores comicios, levantando la bandera "del sentido común" que defiende su formación en una elecciones, ha advertido, de "emergencia nacional".

"No vengo a hacer ningún reproche a la gente que vota a la izquierda, al contrario, vengo a decirles que caben también ellos en este mensaje de reconstrucción de la nación, del sistema democrático, de defensa de la prioridad nacional para los españoles, de exigencia de que nuestras fronteras sean respetadas, de pocos impuestos, que sean los justos, los mínimos, y mejores servicios en lo esencial".

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Sin "arriar" ninguna de sus banderas ideológicas, que quedan ha dicho "guardadas en su corazoncito" por no contar con una mayoría cualificada --como su posición sobre el Estado de las autonomías--, Abascal sí mostrado su deseo de ensanchar el perfil ideológico de su electorado durante un mitin celebrado este domingo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza porque, según ha advertido, los comicios del 29N son unas elecciones "anormales": "Están en juego la supervivencia de España como nación democrática, nuestra misma existencia como pueblo libre, nuestra dignidad, la unidad y la integridad de la patria", ha remarcado.

Un peligro al que considera que también se exponen los autónomos, las pymes, las familias y los trabajadores, las mujeres y su libertad, los mayores y su seguridad en las calles y el futuro de los jóvenes y del que ha responsabilizado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "un tipo que ya ha entregado todo a los enemigos de España".

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El líder del Vox ha alertado de que "los bailes siniestros y los debates razonables" no pueden tapar en esta última semana de campaña los años de Sánchez en la Moncloa.

Por ello ha hecho un repaso de la trayectoria del presidente, que ha iniciado dos años antes con el pasaje del Mercedes convertido en Peugeot y el "asalto" de las primarias del PSOE. "¿Cómo vamos a confiar en que el 29 de noviembre no intenten robarnos las elecciones como lo han hecho con la ley de nietos? Y como lo quieren hacer ahora poniendo urnas en los consulados para que voten contra la decisión del Tribunal Supremo. Todos esos que no tienen que tener derecho a voto en España", ha exclamado.

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También ha recordado la moción de censura defendida por Ábalos "con las banderitas de la lucha contra la corrupción y el feminismo", la condena del hermano del presidente, el presunto caso de corrupción de la esposa del presidente, la presunta trama para acabar con la jueza Beatriz Biedma y el escándalo de "José Luis Rodríguez Joyero", además de mencionar la condena del FGE y la decisión de apartar a Paco Salazar.

Además, las "mentiras electorales" de pactar con Bildu y el separatismo electoral, incluir a "ministros comunistas" y la "invasión" de Ceuta, con Sánchez "callado como un puñetero muerto frente a Marruecos", así como la "muerte" que ha traído con el apagón y los accidentes de Adamuz y Urda y la dana de Valencia, sobre la que le ha reprochado el "fanatismo climático" por no hacer las obras que hubieran impedido el desborde del barranco del Poyo en Paiporta.

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"Pedro Sánchez no es la persona más adecuada para izar nuestra bandera. En todo caso, la de Marruecos porque es el candidato de Marruecos a la presidencia del gobierno o la de Bildu o la Estelada", le ha acusado.

También ha desacreditado su defensa de lo público: "Servicios tercermundistas con impuestos nórdicos; la sanidad, colapsada con listas de espera insoportables; la educación, de peor calidad que nunca; la red ferroviaria, destruida; y la red de carreteras, que es un auténtico riesgo", ha enumerado.

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Ha defendido asimismo "eliminar todas las zancadillas que dificultan la prosperidad de los españoles" y ha cifrado en 70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España. "Si se bajan los impuestos, la economía del país mejora y finalmente hay más personas que contribuyen y por lo tanto el Estado puede recaudar más", ha explicado.

MUJERES, HOMOSEXUALES Y INMIGRANTES LEGALES

Abascal también ha combatido los mensajes que atribuyen a su formación el deseo de "tener a las mujeres atadas a la pata de la cama, de que odia a las personas de otro color, que quiere que los inmigrantes se ahoguen en el mar o a los homosexuales lapidados".

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Frente a ello, ha proclamado que "Vox es el partido al que van a votar de manera mayoritaria muy pronto los homosexuales, las mujeres y las personas que han venido aquí legalmente y que se han nacionalizado, porque saben que nosotros les defendemos".

Sobre el concepto de remigración, que ha dicho, "suena de narices", ha explicado que su primer objetivo es "que vuelvan los españoles, los jóvenes que se han tenido que ir de España porque aquí no tenían un futuro". Ha defendido también la salida de quienes se encuentran en España de forma ilegal y que los delincuentes extranjeros cumplan sus penas en sus países de origen: "Aquí no queremos criminales y delincuentes. Bastante tenemos con los nuestros y con nuestros corruptos del PSOE. Los criminales extranjeros a su país", ha reclamado.

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ABASCAL: "VAMOS A CENTRARNOS EN ECHAR A SÁNCHEZ"

El presidente de Vox también ha dedicado parte de su discurso a criticar a PP por sus "nervios de mitad de campaña" y su "juego sucio" por apelar en los últimos días al voto útil.

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A la cabeza de esa estrategia del voto útil ha situado al expresidente Mariano Rajoy, sobre el que ha cuestionado su utilidad "por tirar por el retrete la confianza de una mayoría absoluta".

Abascal ha considerado que los populares no se sienten "muy cómodos" hablando de prioridad nacional, remigración, bajadas fiscales o desregulación por cuanto son problemas que han generado con el PSOE en Bruselas, pero sin querer ir más allá se ha mostrado conciliador deseando que quien no esté de acuerdo con sus propuestas "no se vea obligada a votar a la mafia de Sánchez y que tenga la oportunidad de votar al Partido Popular".

En todo caso, ha reivindicado que desde 2023 "sólo ha crecido Vox y sólo el crecimiento de Vox asegura la alternativa en España desde entonces".

Y ha llamado la atención sobre la situación que dibujan las encuestas en la provincia de Zaragoza, donde CHA Frente Amplio y Vox se pueden estar jugando el último de los siete escaños en juego. ¿Pues parece bastante útil apoyar a Vox, ¿no? Yo no voy a decir que no es útil apoyar al PP", ha zanjado.

Por su parte, la candidata de Vox al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, ha puesto el foco en las políticas de "remigración". "Y que a las mafias que trafican con personas se les acabe el negocio. ¿Qué entras ilegal? Te vas. ¿Qué delinques? Te vas. ¿Qué vienes sólo a vivir de las ayudas? También te vas", ha detallado. Ha enlazado que "no se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración, porque han entrado 6 millones de personas en 5 años y apenas se han hecho 500.000 casas". "Las cuentas no salen", ha apuntado.

Y el vocal del CEN y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reivindicado que el Gobierno de Aragón destinará "0 euros" en cooperación exterior en 2027 y la no renovación del convenio con la Agenda Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). "Dijimos que lo haríamos y lo hemos hecho, ese dinero que se dilapidaba en el exterior; ahora va a ser para las residencias de nuestros mayores", ha concretado.